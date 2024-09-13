Як Трамп бачить завершення війни в Україні: Джей Ді Венс описав його план

За його словами, війська мали б зупинитися на нинішній лінії фронту, і Україна мала б відмовитися від вступу до НАТО.

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс розповів, який вигляд матиме план кандидата у президенти Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Про це він сказав у ефірі подкасту Shawn Ryan Show.

Зі слів Венса випливає, що Україна повинна буде поступитися Росії усіма окупованими територіями і до того ж не вступати до НАТО.

"Я думаю, що це виглядає так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", – розповів кандидат у віцепрезиденти.

За його словами, у такому разі Україна збереже свій суверенітет.

"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає до НАТО, не вступає до жодних союзницьких інститутів", – додав Венс.

Він також сказав, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася. Україна хоче, щоб ця війна закінчилася".

"Європа, яка, до речі, недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрими до українців, європейці хочуть, щоби ця війна закінчилася, бо вона підіймає ціна на енергоносії", – додав республіканець.

Нагадаємо, під час дебатів із кандидаткою у президенти США від демократів Камалою Гарріс Трамп вкотре повторив, що закінчить війну в Україні ще до вступу на посаду, якщо буде обраний президентом. Він також заявив, що "збере разом" президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

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