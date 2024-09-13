Як отримати від інших те, що ви хочете: 5 дієвих методів впливу

Психологи назвали кілька технік, які допоможуть вам впливати на інших людей і завжди отримувати бажане.
Розповідаємо про п’ять дієвих методів для отримання того, що бажаєте.
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- Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла, попросіть її про невелику послугу. Взагалі, людям важко відмовляти будь-кому і говорити "ні", вам не відмовлять навіть ті, яким ви не дуже подобаєтеся. Коли людина почне виконувати ваше прохання, вона налаштується на довіру та співпрацю з вами. Після цього її можна буде просити про те, що вам дійсно потрібно.
- Якщо хочете спонукати людину до певного рішення, дайте їй зробити вибір. Наприклад, не варто питати свого партнера: "Хочеш на сніданок яєчню?" Краще запропонуйте йому на вибір дві страви, але в межах того, що вам не складно зробити: "Що хочеш на сніданок – яєчню чи вівсянку?" Таким чином ви даєте співрозмовнику видиме відчуття контролю над ситуацією, хоча насправді, вибір робите ви. Так як він приймав рішення виключно в межах того, що ви запропонували.
- Якщо ви хочете, щоб хтось погодився з вашою думкою, кивайте під час того, як її пояснюєте. Слухачі у розмові з вами мимоволі почнуть робити те саме, це запустить процес побудови глибокої комунікації та довіри. Тому ваші опоненти з вами погодяться, навіть якщо спершу ваша думка їм не дуже подобалася. Окрім того, своїми кивками ви дасте зрозуміти, що розбираєтеся в суті питання, тому вам можна довіряти.
- Якщо хочете комусь сподобатися, зігрійте руки перед тим, як потиснути руку іншій людині. Якщо від вас ітиме тепло, інша людина заспокоється і почуватиметься у спілкуванні з вами комфортно. А холодні руки насторожують, викликаючи недовіру та дискомфорт.
- Якщо хочете, щоб людина повірила в цінність ваших порад, скажіть, що вас навчила цього мама/батько/бабуся. Інші ставляться з повагою до рекомендацій людей старшого віку, особливо коли ви говорите про них із гордістю та повагою. Це саме стосується й виховання дітей. Якщо хочете, щоб дитина дослухалася до вас, передавайте свої слова як поради від бабусі, а не як повчання в агресивному тоні.
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