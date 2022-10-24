Коли та як посадити цибулю на зиму, щоб отримати врожай якомога раніше

Коли та як краще садити цибулю на зиму в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Цибуля зимових сортів добре переносить морози та нормально почувається зимою в ґрунті.Овоч встигає вкоренитися до того, як настає посуха, вбирає зимову вологу, і завдяки цьому дає хороший врожай навіть в разі сухої весни. Завдяки цьому врожай зимової цибулі можна отримати на місяць раніше за весняну посадку.

Коли садити озиму цибулю восени

Цибулю потрібно садити за 30-35 днів до настання стійких холодів. Як найкраще зорієнтуватися для садіння цибулі — якщо температура опустилася до +5 ºC і утримується так кілька днів, отже, настав час садити цибулю. Зазвичай в Україні — це проміжок між серединою жовтня до початком листопада. Якщо посадити цибулю в теплу погоду, цибулини почнуть одразу проростати та можуть замерзнути взимку. А якщо посадити перед самим морозами — сіянка не встигне укоренитися.

Як підготувати цибулю та ґрунт для садіння

Для садіння цибулі потрібно відібрати якісний посадковий матеріал, якщо раптові заморозки не очікуються, обробити цибулини засобами захисту від хвороб та шкідників і стимулятором росту.

Якщо ґрунт низькородючий, рекомендується заздалегідь внести органічні та мінеральні добрива. А в день садіння бажано розсипати по ділянці золу.

Для садіння цибулі підготуйте борозенки глибиною до 5 сантиметрів, так, щоб відстань між борозенками була не менше 15-20 сантиметрів, ущільніть поверхню майбутніх грядок.

При настанні заморозків грядки з цибулею рекомендують замульчувати сухим листям, гіллям, сосновою хвоєю. Якщо зима буде дуже холодною, то і вкрити грядки плівкою або агроволокном. Весною, коли ґрунт прогріється, покривний матеріал забирається, а потім знімається і мульчується шар. Якщо запізнитися з прибиранням укриття та мульчі, цибуля може намокнути під плівкою, а мульча буде затримувати зростання.

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