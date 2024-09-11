Гарячі дебати Трампа і Гарріс: що вони сказали про Україну та війну

Республіканець вкотре повторив тези про закінчення війни за 24 години, а демократка сказала, що той би "все просто здав".

Під час дебатів у ніч проти 11 вересня кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп вступили у палку суперечку щодо України та завершення війни. Гаряча дискусія виникла після того, як ведучий запитав, чи вважають кандидати, що в інтересах США те, аби Україна перемогла.

Що Трамп і Гарріс сказали про Україну під час дебатів – читайте на ТСН.ua.

Заяви Трампа про війну в Україні

Під час дебатів ведучий запитав у обидвох кандидатів у президенти, чи вважають вони, що в інтересах США те, щоб Україна виграла війну. У відповідь Трамп сказав, що "в інтересах США закінчення війни".

"Я хочу, щоб ця війна зупинилася, я хочу щоб люди не вмирали мільйонами. Ми дуже багато грошей дали Україні, більше ніж Європа. Якщо ви подивитеся, цифра величезна... Європа не платить, ми платимо. У Байдена просто немає сміливості вимагати гроші у Європи. 250 мільярдів, потім 280 мільярдів", – висловився республіканець.

Трамп також узявся вихвалятися, що начебто товаришує з президентом Росії Володимиром Путіним та зможе домовитись про швидке завершення війни в Україні, якщо буде обраний президентом США.

"Якби я був президентом, Росія ніколи б цього не зробила (не влаштувала б повномасштабну війну – ред.). Дуже добре знаю Путіна, він би ніколи не вдерся б до України і не вбив мільйони людей. Такої загрози не було чотири роки (моєї каденції – ред.). Я це владнаю швидко. Якщо буду обраний президентом, закінчу війну ще до вступу на посаду", – вкотре повторив свої попередні заяви республіканець.

"Дуже добре знаю Зеленського і Путіна. У мене хороші стосунки. Якщо я переможу, то поговорю з одним, з іншим, зберу їх разом", – додав Трамп.

Він також розкритикував чинного американського лідера Джо Байдена, що той жодного разу не зателефонував Путіну після початку повномасштабної війни.

Заяви Гарріс про війну в Україні

Своєю чергою Гарріс розкритикувала Трампа за те, шо втой намагається дружити та домовлятися з диктаторами. Демократка також відреагувала на повторення Трампом заяви про ідею, як "завершити війну за 24 години".

"Думаю, причина чому Дональд Трамп говорить, що війна скінчилась би за 24 години – це тому, що він би просто усе здав", – заявила Гарріс.

Вона наголосила, що завдяки лідерству адміністрації Байдена задля підтримки України вдалося об’єднати близько 50 країн світу. І завдяки цій скоординованій підтримці та американській зброї Україна вистояла як незалежна вільна держава.

"Якби Дональд Трамп був тоді президентом, Путін вже сидів би у Києві. І треба розуміти, що б це означало, тому що Путін має плани не тільки на Україну. Треба розуміти, чому європейські союзники і наші союзники у НАТО такі вдячні, що Ви більше не є президентом, а ми (адміністрація Байдена – ред.) розуміємо важливість наймогутнішого військового альянсу в історії, яким є НАТО, і за зроблене нами для того, щоб президент Зеленський та українці могли продовжувати битися за свою незалежність. Інакше Путін вже сидів би у Києві і будував плани на інші країни Європи, починаючи від Польщі", – заявила Гарріс.

"Ви думаєте, що Ви дружите з диктатором, але він би Вас з'їв, навіть не закушуючи", – наголосила кандидатка у президенти.

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