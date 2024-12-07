И.о. мэра Чернигова подал в отставку: подробности

Секретарь Черниговского горсовета, исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако подал заявление об увольнении.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Ломако заявил, что подал заявление об увольнении в субботу, 7 декабря.

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"Чиновники из военных администраций по указанию сверху взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с избранной должности. Мне передали простыми словами, если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос", – говорится в сообщении.

В Черниговской ОВА прокомментировали ситуацию и отметили, что увольнение с должности из-за давления чиновников из военных администраций по указанию Офиса является произведением его болезненного воображения.

Советник начальника Черниговской ОВ Андрей Подорван добавил, что чиновнику стоит в должности заниматься решением городских проблем.

"К сожалению, вместо этого Ломако большинство времени сидел в кабинете и писал чернуху для телеграмм-каналов и придумывал сюжеты для карманных телеканалов", - подытожил он.

Напомним, 26 октября ГБР проводило обыски в доме Александра Ломако и в помещении городского совета Чернигова. Следственные действия были санкционированы судом.

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