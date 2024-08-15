"Ты" или "вы": с какого возраста, как правильно нужно обращаться

Когда нужно обращаться на "ты", а когда — на "вы".

"Ты" или "вы"

Как правило, на "ты" обращаются друг к другу друзья, приятели, родственники, дети, молодые люди одного возраста. На “вы” обращаются к незнакомцам и к людям, которые старше вас. В некоторых регионах Украины принято, что дети называют родителей на "вы". Однако чаще всего обращаются ко всем родственникам на "ты".

Во время общения по совместной договоренности можно перейти от "вы" к "ты". Однако предложение перейти на "ты" должно исходить от старшего человека. Переходить на "ты" следует осторожно, чтобы не поставить своего собеседника в неудобное положение.

С какого возраста следует обращаться на "вы" к незнакомцам

Специалисты по этикету общения, по словам известного в Украине языковеда Александра Авраменко, советуют "обращаться на "вы" к чужим детям с 14-16 лет".

Когда местоимение "Вы" следует писать с прописной буквы

По словам языковеда, "с заглавной буквы "вы" пишется только при уважительном обращении к одному лицу и не где угодно, а только в деловых документах или в поздравительных открытках, а также в приглашениях или деловых письмах. Ошибочным является написание "вы" с большой буквы, когда обращаемся к двум или большему количеству лиц".

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