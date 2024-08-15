"Ти" чи "ви": з якого віку, як правильно потрібно звертатися

Коли потрібно звертатися на "ти", а коли на "ви"

"Ти" чи "ви"

Звичайно, як правило, на “ти” звертаються один до одного друзі, приятелі, родичі, діти, молоді люди одного віку. На “ви” звертаються до незнайомців та до людей, які старші за вас. В деяких регіонах України прийнято, що діти називають батьків на “ви”. Однак, найчастіше говорять до всіх родичів “ти”.

При спілкуванні за спільною домовленістю можливо перейти від “ви” до “ти”. Однак пропозиція перейти на “ти” повинна йти від старшої людини. Переходити на “ти” слід обережно, щоб не поставити свого співрозмовника в незручне становище.

З якого віку слід звертатися на «ви» до незнайомців

Спеціалісти з етикету спілкування, за словами відомого в Україні мовознавця Олександра Авраменка радять "звертатися на "ви" до чужих дітей з 14-16 років".

Коли займенник "Ви" слід писати з великою літери

За словами мовознавця "з великої літери "ви" пишеться лише за шанобливого звертання до однієї особи й не будь-де, а лише в ділових документах або у вітальних листівках, а також у запрошеннях чи ділових листах. Помилковим є написання "ви" з великої літери, коли звертаємося до двох чи більшої кількості осіб".

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