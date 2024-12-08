Як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою

Спілкуючись з дітьми, потрібно зважати на вік.

Правильне звертання до чужих дітей українською мовою допомагає встановити контакт. Намагайтеся дотримуватися основного правила — поваги до дитини, її віку та індивідуальності.

Як звертатися до чужих дітей, зважаючи на вік

Маленькі діти (до 6 років)

Для наймолодших підійдуть лагідні й доброзичливі форми звертання. Часто використовують зменшувально-пестливі слова: хлопчику,зайчику, друже, дівчинко, сонечко, квіточко.

Молодший шкільний вік (6−12 років)

У цьому віці діти важливо використовувати більш нейтральні звертання: юначе, хлопче, друже, дівчинко, паняночко. Зменшувальні форми також допустимі.

Підлітки (12−18 років)

Підлітки зазвичай дуже чутливі до звернень. У цьому віці варто уникати надмірної фамільярності. Використовуйте більш стримані форми: молодий чоловіче, дівчино.

Раніше ми писали, що спеціалісти з етикету спілкування, за словами відомого в Україні мовознавця Олександра Авраменка, радять "звертатися на "ви" до чужих дітей від 14-16 років.

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