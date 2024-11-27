4 способи зробити одяг мʼякшим під час прання

Кондиціонер для білизни — незамінний помічник у догляді за одягом. Хоча на полицях магазинів представлено безліч готових засобів, домашні пом’якшувачі для тканини — чудова альтернатива.

Видання Martha Stewart розповіло, що вони економічні, безпечні та дозволяють підлаштувати аромат і склад на свій смак.

Кондиціонер для білизни на основі оцту

Один із найбільш екологічних способів пом’якшення тканин — використання звичайного дистильованого білого оцту. Він ефективно видаляє залишки мила, зменшує статичне прилипання та повертає тканинам м’якість. Після прання запах оцту повністю зникає, залишається легкий, ледь помітний аромат.

Що знадобиться:

Дистильований оцет 2 склянки

Улюблена ефірна олія 20–30 крапель

Порожній контейнер або пляшка з кришкою

Що робити:

Очистіть контейнер, у якому зберігатимете кондиціонер. Налийте у нього оцет. Додайте ефірну олію для аромату, якщо це потрібно. Щільно закрийте кришку та ретельно струсіть, щоб змішати інгредієнти.

Як використовувати:

Додайте від 1/4 до 1/2 склянки кондиціонера під час останнього циклу полоскання у пральну машину.

Кондиціонер для білизни на основі засобу для волосся

Кондиціонер для волосся — ще один незвичайний, проте ефективний спосіб пом’якшення одягу. Він підходить не для всіх тканин, наприклад, рушники чи спортивний одяг можуть втратити свою поглинальну здатність.

Що знадобиться:

Кондиціонер для волосся 1 склянка

Дистильована вода 3 склянки

Порожній контейнер або пляшка з кришкою

Інструкція:

Очистіть контейнер. Змішайте кондиціонер для волосся з водою у співвідношенні 1:3. Добре перемішайте та струсіть до однорідності.

Як використовувати:

Влийте від 1/2 до 1 склянки засобу під час полоскання одягу.

Кульки для сушіння з вовни

Шерстяні кульки — натуральний спосіб пом’якшити тканини. Вони зменшують статичне прилипання, скорочують час сушіння та дозволяють заощадити електроенергію.

Що знадобиться:

Вовняна пряжа 100%

Ножиці

Колготки чи носок

Інструкція:

Візьміть кінець вовняної нитки та кілька разів обмотайте її навколо пальців. Зніміть отриману петлю та продовжуйте обертати нитку, формуючи щільну кульку. Зріжте нитку та закріпіть вільний кінець. Для фіксації помістіть кульки у колготки, зав’язавши вузли між ними. Виперіть кульки у гарячій воді, потім висушіть у сушарці на високій температурі.

Як використовувати:

Покладіть 3–6 кульок у сушарку разом з одягом під час сушіння.

Хустки для сушіння

Хустки для сушіння — багаторазовий спосіб пом’якшення тканин. Вони зручні у використанні та дозволяють додати улюблений аромат.

Що знадобиться:

Бавовняна тканина

Домашній кондиціонер (оцет або засіб для волосся)

Ефірні олії (за бажанням)

Контейнер з кришкою

Інструкція:

Наріжте тканину на квадрати розміром 15–20 см. Змішайте пом’якшувальний засіб із кількома краплями ефірної олії. Замочіть тканину в суміші, злегка відіжміть зайву рідину. Дайте квадратам висохнути на повітрі, після чого складіть їх у герметичний контейнер.

Як використовувати:

Додайте одну хустину у сушарку разом із білизною. Після використання її можна оновити та повторити процес замочування.

Домашні засоби для пом’якшення білизни не лише дбайливо доглядають за вашим одягом, але й сприяють економії коштів.

Читайте також: