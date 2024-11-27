4 способи зробити одяг мʼякшим під час прання

Кондиціонер для білизни — незамінний помічник у догляді за одягом. Хоча на полицях магазинів представлено безліч готових засобів, домашні пом’якшувачі для тканини — чудова альтернатива.
Видання Martha Stewart розповіло, що вони економічні, безпечні та дозволяють підлаштувати аромат і склад на свій смак.
Кондиціонер для білизни на основі оцту
Один із найбільш екологічних способів пом’якшення тканин — використання звичайного дистильованого білого оцту. Він ефективно видаляє залишки мила, зменшує статичне прилипання та повертає тканинам м’якість. Після прання запах оцту повністю зникає, залишається легкий, ледь помітний аромат.
Що знадобиться:
- Дистильований оцет 2 склянки
- Улюблена ефірна олія 20–30 крапель
- Порожній контейнер або пляшка з кришкою
Що робити:
- Очистіть контейнер, у якому зберігатимете кондиціонер.
- Налийте у нього оцет.
- Додайте ефірну олію для аромату, якщо це потрібно.
- Щільно закрийте кришку та ретельно струсіть, щоб змішати інгредієнти.
Як використовувати:
- Додайте від 1/4 до 1/2 склянки кондиціонера під час останнього циклу полоскання у пральну машину.
Кондиціонер для білизни на основі засобу для волосся
Кондиціонер для волосся — ще один незвичайний, проте ефективний спосіб пом’якшення одягу. Він підходить не для всіх тканин, наприклад, рушники чи спортивний одяг можуть втратити свою поглинальну здатність.
Що знадобиться:
- Кондиціонер для волосся 1 склянка
- Дистильована вода 3 склянки
- Порожній контейнер або пляшка з кришкою
Інструкція:
- Очистіть контейнер.
- Змішайте кондиціонер для волосся з водою у співвідношенні 1:3.
- Добре перемішайте та струсіть до однорідності.
Як використовувати:
- Влийте від 1/2 до 1 склянки засобу під час полоскання одягу.
Кульки для сушіння з вовни
Шерстяні кульки — натуральний спосіб пом’якшити тканини. Вони зменшують статичне прилипання, скорочують час сушіння та дозволяють заощадити електроенергію.
Що знадобиться:
- Вовняна пряжа 100%
- Ножиці
- Колготки чи носок
Інструкція:
- Візьміть кінець вовняної нитки та кілька разів обмотайте її навколо пальців.
- Зніміть отриману петлю та продовжуйте обертати нитку, формуючи щільну кульку.
- Зріжте нитку та закріпіть вільний кінець.
- Для фіксації помістіть кульки у колготки, зав’язавши вузли між ними.
- Виперіть кульки у гарячій воді, потім висушіть у сушарці на високій температурі.
Як використовувати:
- Покладіть 3–6 кульок у сушарку разом з одягом під час сушіння.
Хустки для сушіння
Хустки для сушіння — багаторазовий спосіб пом’якшення тканин. Вони зручні у використанні та дозволяють додати улюблений аромат.
Що знадобиться:
- Бавовняна тканина
- Домашній кондиціонер (оцет або засіб для волосся)
- Ефірні олії (за бажанням)
- Контейнер з кришкою
Інструкція:
- Наріжте тканину на квадрати розміром 15–20 см.
- Змішайте пом’якшувальний засіб із кількома краплями ефірної олії.
- Замочіть тканину в суміші, злегка відіжміть зайву рідину.
- Дайте квадратам висохнути на повітрі, після чого складіть їх у герметичний контейнер.
Як використовувати:
- Додайте одну хустину у сушарку разом із білизною. Після використання її можна оновити та повторити процес замочування.
Домашні засоби для пом’якшення білизни не лише дбайливо доглядають за вашим одягом, але й сприяють економії коштів.
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