Потери России на 21 декабря: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли немало техники. В частности, 85 БпЛА и 32 артсистемы.

По состоянию на утро 21 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 772 280 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1860 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава ‒ about 772280 (+1860) человек,

танков ‒ 9594 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19841 (+18) ед,

артиллерийских систем – 21252 (+32) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1027 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20685 (+85),

крылатые ракеты ‒ 2947 (+4),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31891 (+98) ед,

специальная техника – 3662 (+0).

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа по поводу войны в Украине Кит Келлог сравнил потери России и Украины в войне.

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