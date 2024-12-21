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Потери России на 21 декабря: Генштаб обновил данные

Потери России на 21 декабря: Генштаб обновил данные

Уничтожено более 772 тысяч солдат РФ. / Фото: Associated Press

оккупанты потеряли немало техники. В частности, 85 БпЛА и 32 артсистемы.

По состоянию на утро 21 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 772 280 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1860  военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава ‒ about 772280 (+1860) человек,
  • танков ‒ 9594 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19841 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 21252 (+32) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1027 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 20685 (+85),
  • крылатые ракеты ‒ 2947 (+4),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31891 (+98) ед,
  • специальная техника – 3662 (+0).

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа по поводу войны в Украине Кит Келлог сравнил потери России и Украины в войне.

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