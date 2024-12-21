Потери России на 21 декабря: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли немало техники. В частности, 85 БпЛА и 32 артсистемы.
По состоянию на утро 21 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 772 280 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1860 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава ‒ about 772280 (+1860) человек,
- танков ‒ 9594 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19841 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 21252 (+32) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1027 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 20685 (+85),
- крылатые ракеты ‒ 2947 (+4),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 31891 (+98) ед,
- специальная техника – 3662 (+0).
Напомним, спецпосланник Дональда Трампа по поводу войны в Украине Кит Келлог сравнил потери России и Украины в войне.