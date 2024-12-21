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Втрати Росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 772 тисячі солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Окупанти втратили чимало техніки. Зокрема, 85 БпЛА і 32 артсистеми.

Станом на ранок 21 грудня 2024- го ЗСУ знищили 772 280 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1860 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ about 772280 (+1860) осіб,
  • танків ‒ 9594 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19841 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21252 (+32) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20685 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2947 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,
  • спеціальна техніка‒ 3662 (+0).

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог порівняв втрати Росії та України у війні. 

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