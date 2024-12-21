Втрати Росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили чимало техніки. Зокрема, 85 БпЛА і 32 артсистеми.
Станом на ранок 21 грудня 2024- го ЗСУ знищили 772 280 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1860 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ about 772280 (+1860) осіб,
- танків ‒ 9594 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19841 (+18) од,
- артилерійських систем – 21252 (+32) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20685 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2947 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,
- спеціальна техніка‒ 3662 (+0).
Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог порівняв втрати Росії та України у війні.