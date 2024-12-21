Втрати Росії станом на 21 грудня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили чимало техніки. Зокрема, 85 БпЛА і 32 артсистеми.

Станом на ранок 21 грудня 2024- го ЗСУ знищили 772 280 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1860 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ about 772280 (+1860) осіб,

танків ‒ 9594 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 19841 (+18) од,

артилерійських систем – 21252 (+32) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20685 (+85),

крилаті ракети ‒ 2947 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31891 (+98) од,

спеціальна техніка‒ 3662 (+0).

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог порівняв втрати Росії та України у війні.

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