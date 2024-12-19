У Трампа порівняли втрати Росії та України у війні: деталі

Війна в Україні перетворилася на війну на виснаження.

Втрати Російської Федерації за весь час повномасштабного вторгнення у п'ять разів більші, аніж в України.

Про це заявив спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

За його словами, війна РФ в Україні перетворилася на війну на виснаження - як це було під час Другої світової війни.

"Вони (росіяни - Ред.) просто завалюють великою кількістю солдатів, а потім іще більшою. Атаки хвилями з великими масштабами жертв — звична практика росіян, так само, як і північнокорейців", - наголосив Келлог.

Він також вважає, що за нинішніх обставин Київ та Москва вже готові до мирних переговорів. Обидві сторони кажуть, що "можливо, час відступити", висловився Келлог.

Він також висловив сподівання, що новообраний президент Дональд Трамп виконає свою обіцянку й покладе край війні.

Нагадаємо, український Генштаб оновив дані про втрати РФ у війні. Станом на 19 грудня 2024-го знищено 768 220 солдатів-окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1530 військових.

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