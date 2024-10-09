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Повний церковний календар на 2025 рік: дати найбільших свят, поминальних днів та постів

Повний церковний календар на 2025 рік: дати найбільших свят, поминальних днів та постів

Повний церковний календар на 2025 рік / Фото: ТСН.ua

Новий календар свят на 2025 рік допоможе запам'ятати дати найважливіших церковних подій, постів та поминальних днів.

В православному календарі є 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі — Діву Марію. Три з них є перехідними — тобто їхня дата щороку змінюється і залежиться від святкування Великодня. Дев'ять інших неперехідні — їхня дата не змінюється. Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року дата неперехідних свят змінилася (святкуються на 13 днів раніше). 

Церковний календар на 2025 рік: коли святкуємо перехідні і неперехідні дванадесяті свята

Основними перехідними дванадесятими святами 2025 року будуть:

  • Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;
  • Вознесіння Господнє — 29 травня;
  • День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця) — 8 червня.

2025 року неперехідні дванадесяті свята ми знову будемо святкувати за новоюліанським календарем:

  • Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;
  • Стрітення Господнє — 2 лютого;
  • Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
  • Преображення Господнє — 6 серпня;
  • Успіння Богородиці — 15 серпня;
  • Різдво Богородиці — 8 вересня;
  • Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
  • Різдво Христове — 25 грудня.

Новий православний календар на 2025 рік: коли святкуємо великі свята

Новий православний календар на 2025 рік / © pixabay.com
Новий православний календар на 2025 рік / Фото: pixabay.com

Не лише дванадесяті свята вважаються серед вірян важливими в церковному календарі. Існують й інші дати, які особливо вшановуються церквою. Основними такими святами 2025 року будуть:

  • Обрізання Господнє — 1 січня;
  • Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;
  • Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Коли віряни будуть поститися 2025 року: дати постів

За церковною традицією існують одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).

Так одноденні пости 2025 року будуть:

  • Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости 2025 року припадатимуть на:

  • Великий піст — від 3 березня до 19 квітня;
  • Петрів піст — від 16 червня до 11 липня;
  • Успенський піст — від 1 до 14 серпня;
  • Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.

Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п'ятницю:

  • Святки — від 25 грудня до 4 січня;
  • Тиждень Митаря та Фарисея — від 10 до 16 лютого;
  • Масниця (Сирний тиждень) — від 24 лютого до 2 березня;
  • Великодній (Світлий тиждень) — від 20 до 26 квітня;
  • Троїцький тиждень — від 9 до 15 червня.

Поминальні дні 2025 року: коли йти на кладовище

Поминальні дні 2025 року / © Фото з відкритих джерел
Поминальні дні 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел
  • Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 22 лютого;
  • Субота другого тижня Великого посту — 15 березня;
  • Субота третього тижня Великого посту — 22 березня;
  • Субота четвертого тижня Великого посту — 29 березня;
  • Радониця — 29 квітня;
  • Поминання померлих воїнів — 9 травня;
  • Троїцька батьківська субота — 7 червня;
  • Димитрівська батьківська субота — 1 листопада.

Православний календар на 2025 рік: важливі церковні свята на кожен місяць

Січень

  • 1 січня – святого Василія Великого;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
  • 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 12 січня – святої мучениці Татіани;
  • 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

  • 2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

  • 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
  • 26 березня – Собор архангела Гавриїла.

Квітень

  • 6 квітня – Кирила і Мефодія Солунських;
  • 12 квітня – Лазарева субота;
  • 13 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);
  • 17 квітня – Чистий четвер;
  • 18 квітня – Велика (Страсна) п’ятниця;
  • 19 квітня – Велика субота;
  • 20 квітня – Великдень;
  • 23 квітня – святого Юрія Чудотворця.

Травень

  • 9 травня – перенесення мощей Миколи Чудоторця;
  • 11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;
  • 29 травня – Вознесіння Господнє.

Червень

  • 8 червня – Трійця;
  • 9 червня – День Святого Духа;
  • 22 червня – день усіх святих українського народу;
  • 24 червня – Різдво Іоанна Хрестителя;
  • 29 червня – апостолів Петра і Павла;
  • 30 червня – собор 12 апостолів.

Липень

  • 11 липня – княгині київської Ольги;
  • 15 липня – князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;
  • 20 липня – пророка Іллі;
  • 25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

  • 1 серпня – початок Успенського посту;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – Усікновення голови Іоанна Хрестителя.

Вересень

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
  • 26 жовтня – великомученика Дмитра.

Листопад

  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

  • 6 грудня – святого Миколая;
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 24 грудня – Різдвяний святвечір;
  • 25 грудня – Різдво Христове;
  • 31 грудня – святої Меланії Римської.

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