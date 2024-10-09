Повний церковний календар на 2025 рік: дати найбільших свят, поминальних днів та постів

Новий календар свят на 2025 рік допоможе запам'ятати дати найважливіших церковних подій, постів та поминальних днів.

В православному календарі є 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі — Діву Марію. Три з них є перехідними — тобто їхня дата щороку змінюється і залежиться від святкування Великодня. Дев'ять інших неперехідні — їхня дата не змінюється. Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року дата неперехідних свят змінилася (святкуються на 13 днів раніше).

Церковний календар на 2025 рік: коли святкуємо перехідні і неперехідні дванадесяті свята

Основними перехідними дванадесятими святами 2025 року будуть:

Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;

Вознесіння Господнє — 29 травня;

День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця) — 8 червня.

2025 року неперехідні дванадесяті свята ми знову будемо святкувати за новоюліанським календарем:

Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Богородиці — 15 серпня;

Різдво Богородиці — 8 вересня;

Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.

Різдво Христове — 25 грудня.

Новий православний календар на 2025 рік: коли святкуємо великі свята

Новий православний календар на 2025 рік / Фото: pixabay.com

Не лише дванадесяті свята вважаються серед вірян важливими в церковному календарі. Існують й інші дати, які особливо вшановуються церквою. Основними такими святами 2025 року будуть:

Обрізання Господнє — 1 січня;

Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Коли віряни будуть поститися 2025 року: дати постів

За церковною традицією існують одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).

Так одноденні пости 2025 року будуть:

Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости 2025 року припадатимуть на:

Великий піст — від 3 березня до 19 квітня;

Петрів піст — від 16 червня до 11 липня;

Успенський піст — від 1 до 14 серпня;

Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.

Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п'ятницю:

Святки — від 25 грудня до 4 січня;

Тиждень Митаря та Фарисея — від 10 до 16 лютого;

Масниця (Сирний тиждень) — від 24 лютого до 2 березня;

Великодній (Світлий тиждень) — від 20 до 26 квітня;

Троїцький тиждень — від 9 до 15 червня.

Поминальні дні 2025 року: коли йти на кладовище

Поминальні дні 2025 року / Фото: Фото з відкритих джерел

Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 22 лютого;

Субота другого тижня Великого посту — 15 березня;

Субота третього тижня Великого посту — 22 березня;

Субота четвертого тижня Великого посту — 29 березня;

Радониця — 29 квітня;

Поминання померлих воїнів — 9 травня;

Троїцька батьківська субота — 7 червня;

Димитрівська батьківська субота — 1 листопада.

Православний календар на 2025 рік: важливі церковні свята на кожен місяць

Січень

1 січня – святого Василія Великого;

5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня – святої мучениці Татіани;

30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня – Собор архангела Гавриїла.

Квітень

6 квітня – Кирила і Мефодія Солунських;

12 квітня – Лазарева субота;

13 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);

17 квітня – Чистий четвер;

18 квітня – Велика (Страсна) п’ятниця;

19 квітня – Велика субота;

20 квітня – Великдень;

23 квітня – святого Юрія Чудотворця.

Травень

9 травня – перенесення мощей Миколи Чудоторця;

11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;

29 травня – Вознесіння Господнє.

Червень

8 червня – Трійця;

9 червня – День Святого Духа;

22 червня – день усіх святих українського народу;

24 червня – Різдво Іоанна Хрестителя;

29 червня – апостолів Петра і Павла;

30 червня – собор 12 апостолів.

Липень

11 липня – княгині київської Ольги;

15 липня – князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;

20 липня – пророка Іллі;

25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

1 серпня – початок Успенського посту;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня – Усікновення голови Іоанна Хрестителя.

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;

26 жовтня – великомученика Дмитра.

Листопад

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

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