Повний церковний календар на 2025 рік: дати найбільших свят, поминальних днів та постів

Новий календар свят на 2025 рік допоможе запам'ятати дати найважливіших церковних подій, постів та поминальних днів.
В православному календарі є 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі — Діву Марію. Три з них є перехідними — тобто їхня дата щороку змінюється і залежиться від святкування Великодня. Дев'ять інших неперехідні — їхня дата не змінюється. Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року дата неперехідних свят змінилася (святкуються на 13 днів раніше).
Церковний календар на 2025 рік: коли святкуємо перехідні і неперехідні дванадесяті свята
Основними перехідними дванадесятими святами 2025 року будуть:
- Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;
- Вознесіння Господнє — 29 травня;
- День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця) — 8 червня.
2025 року неперехідні дванадесяті свята ми знову будемо святкувати за новоюліанським календарем:
- Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;
- Стрітення Господнє — 2 лютого;
- Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
- Преображення Господнє — 6 серпня;
- Успіння Богородиці — 15 серпня;
- Різдво Богородиці — 8 вересня;
- Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
- Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
- Різдво Христове — 25 грудня.
Новий православний календар на 2025 рік: коли святкуємо великі свята
Не лише дванадесяті свята вважаються серед вірян важливими в церковному календарі. Існують й інші дати, які особливо вшановуються церквою. Основними такими святами 2025 року будуть:
- Обрізання Господнє — 1 січня;
- Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;
- Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.
Коли віряни будуть поститися 2025 року: дати постів
За церковною традицією існують одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні (коли навіть у середу та п'ятницю немає посту).
Так одноденні пости 2025 року будуть:
- Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 5 січня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.
Багатоденні пости 2025 року припадатимуть на:
- Великий піст — від 3 березня до 19 квітня;
- Петрів піст — від 16 червня до 11 липня;
- Успенський піст — від 1 до 14 серпня;
- Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.
Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п'ятницю:
- Святки — від 25 грудня до 4 січня;
- Тиждень Митаря та Фарисея — від 10 до 16 лютого;
- Масниця (Сирний тиждень) — від 24 лютого до 2 березня;
- Великодній (Світлий тиждень) — від 20 до 26 квітня;
- Троїцький тиждень — від 9 до 15 червня.
Поминальні дні 2025 року: коли йти на кладовище
- Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 22 лютого;
- Субота другого тижня Великого посту — 15 березня;
- Субота третього тижня Великого посту — 22 березня;
- Субота четвертого тижня Великого посту — 29 березня;
- Радониця — 29 квітня;
- Поминання померлих воїнів — 9 травня;
- Троїцька батьківська субота — 7 червня;
- Димитрівська батьківська субота — 1 листопада.
Православний календар на 2025 рік: важливі церковні свята на кожен місяць
Січень
- 1 січня – святого Василія Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 12 січня – святої мучениці Татіани;
- 30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
Березень
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня – Собор архангела Гавриїла.
Квітень
- 6 квітня – Кирила і Мефодія Солунських;
- 12 квітня – Лазарева субота;
- 13 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);
- 17 квітня – Чистий четвер;
- 18 квітня – Велика (Страсна) п’ятниця;
- 19 квітня – Велика субота;
- 20 квітня – Великдень;
- 23 квітня – святого Юрія Чудотворця.
Травень
- 9 травня – перенесення мощей Миколи Чудоторця;
- 11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;
- 29 травня – Вознесіння Господнє.
Червень
- 8 червня – Трійця;
- 9 червня – День Святого Духа;
- 22 червня – день усіх святих українського народу;
- 24 червня – Різдво Іоанна Хрестителя;
- 29 червня – апостолів Петра і Павла;
- 30 червня – собор 12 апостолів.
Липень
- 11 липня – княгині київської Ольги;
- 15 липня – князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;
- 20 липня – пророка Іллі;
- 25 липня – Успіння святої Анни.
Серпень
- 1 серпня – початок Успенського посту;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – Усікновення голови Іоанна Хрестителя.
Вересень
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
- 26 жовтня – великомученика Дмитра.
Листопад
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
- 6 грудня – святого Миколая;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 24 грудня – Різдвяний святвечір;
- 25 грудня – Різдво Христове;
- 31 грудня – святої Меланії Римської.