Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш

21 грудня український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик проведе бій-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, в якому Усик у травні 2024 року переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Де дивитися бій Усик – Ф'юрі

В Україні реванш Усик – Ф'юрі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Головний бій та весь файткард вечора боксу можна буде подивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція реваншу Усик – Ф'юрі.

Окрім Усика, під час шоу в Саудівській Аравії свої бої проведуть ще три українці. У головному поєдинку андеркарду український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук вийде у ринг проти узбекистанського ексчемпіона світу за версією WBA Ісраїла Мадрімова.

Також у межах вечора боксу в Ер-Ріяді українець Даніель Лапін протистоятиме французу Ділану Коліну у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі, а український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький зустрінеться в ринзі з мексиканцем Едгаром Раміресом.

Раніше стало відомо, які гонорари отримають Усик і Ф'юрі за бій-реванш.

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