Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой-реванш

21 декабря украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик проведет бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в котором Усик в мае 2024 года победил Фьюри раздельным решением судей, на этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Где смотреть бой Усик – Фьюри

В Украине реванш Усик – Фьюри будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Главный бой и весь файткард вечера бокса можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", которое появится на сервисе в день события.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик – Фьюри.

Кроме Усика, во время шоу в Саудовской Аравии свои бои проведут еще три украинца. В главном поединке андеркарда украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук выйдет в ринг против узбекистанского экс-чемпиона мира по версии WBA Исраила Мадримова.

Также в рамках вечера бокса в Эр-Рияде украинец Даниэль Лапин будет противостоять французу Дилану Колину в бою за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе, а украинский чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий встретится в ринге с мексиканцом Эдгаром Рамиресом.

Ранее стало известно, какие гонорары получат Усик и Фьюри за бой-реванш.

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