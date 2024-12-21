Украинец Богачук одержал досрочную победу в андеркарде реванша Усик – Фьюри

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук одержал досрочную победу в андеркарде боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

29-летний уроженец Винницы одолел британца Ишмаэля Дэвиса. Последний заменил экс-чемпиона мира по версии WBA узбекистанца Исраила Мадримова, который снялся за две недели до боя.

Поединок между Богачуком и Дэвисом длился шесть раундов. Во втором раунде украинец отправил соперника в нокдаун. После шестого раунда британец отказался продолжать бой. Судьи констатировали победу украинского боксера техническим нокаутом.

Теперь в послужном списке Сергея 25 побед (24 – нокаутом) и два поражения на профиринге. На счету Дэвиса 13 побед (6 – нокаутом) и два поражения.

Благодаря этой победе Богачук стал обязательным претендентом на пояс WBC в первом среднем весе.

В предыдущем поединке Богачук в августе 2024 года потерпел спорное поражение от американца Вирджила Ортиса и потерял пояс временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе. Украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но в итоге проиграл раздельным решением судей.

Титул временного чемпиона по версии WBC украинец завоевал в конце марта этого года, разбив американца Брайана Мендосу. Богачук должен был боксировать с американцем Себастьяном Фундорой за полноценный вакантный пояс WBC в первом среднем весе. Однако украинца лишили чемпионского боя – Фундора заменил травмированного Кита Турмана в поединке против Тимофея Цзю, где на кону стояли титулы WBO и WBC в первом среднем весе.

Отметим, что Богачук стал уже третьим украинским боксером, который одержал победу в андеркарде Усик – Фьюри. Ранее Андрей Новицкий защитил пояс WBC International в супертяжелом весе, одолев мексиканца Эдгара Рамиреса. Также Даниэль Лапин выиграл у француза Дилана Колина в бою за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

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Напомним, Усик и Фьюри в реванше будут биться за все титулы, которыми сейчас владеет украинский боксер. В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку раньше Александр отказался от пояса IBF. Новым обладателем этого титула стал британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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