Усик – Фьюри: во сколько начнется бой-реванш

Долгожданный поединок между украинцем и британцем состоится в ночь на 22 декабря.

В субботу, 21 декабря, украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой-реванш с британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Поединок Усик – Фьюри станет главным событием вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Во сколько начнется бой Усик – Фьюри

Долгожданный поединок между Усиком и Фьюри начнется ориентировочно в 01:00 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени. В Украине бой будет транслировать медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя-реванша Усик – Фьюри.

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Отметим, что поединку между Усиком и Фьюри будет предшествовать масштабный андеркард, во время которого свои бои проведут в том числе и три украинца: Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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