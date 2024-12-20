Усик – Фьюри: онлайн-трансляция боя-реванша

В ночь на 22 декабря украинский обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой-реванш с британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Второй поединок между Усиком и "Цыганским королем" состоится в саудовском Эр-Рияде. На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в котором Усик в мае 2024 года победил Фьюри раздельным решением судей, на этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Реванш Усик – Фьюри станет главным поединком шоу в Эр-Рияде и начнется ориентировочно в 01:00 воскресенье, 22 декабря, по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция боя между Усиком и Фьюри.