В Казани взрывы напугали местных жителей: видео

Вечером в субботу, 21 декабря, в российском городе Казани раздались взрывы, испугавшие местных жителей.

Очевидцы публикуют кадры, на которых слышен громкий взрыв, после которого поднимается столб дыма.

В Казани взрывы напугали местных жителей

Судя по реакции очевидцев, "хлопок" стал для них полной неожиданностью.

Впоследствии местные власти призвали граждан не волноваться, сообщив, что взрыв был уничтожением боеприпаса одного из беспилотников, не разорвавшегося во время сегодняшней утренней атаки. В целях безопасности его, казалось бы, нельзя было перемещать, поэтому взорвали на месте.

Напомним, утром 21 декабря беспилотники попали в несколько домов в российском Казани.

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