На аэродроме под Москвой взорвался самолет Ан-72: видео от ГУР

На аэродроме "Остафьево" в Московской области взорвался военно-транспортный самолет Ан-72.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины и показали видео взрыва.

На аэродроме "Остафьево" 12 декабря произошел взрыв – сдетонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72. Он принадлежал Военно-морскому флоту России.

Примерная стоимость выведенного из строя самолета достигает около 4,5 млн дол.

В ГУР в очередной раз подчеркнули, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

На аэродроме "Остафьево" под Москвой взорвался самолет Ан-72

К слову, в ночь на 20 декабря жители российского Мурманска сообщили о взрывах вблизи базы Северного флота РФ.

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