Самая массированная атака дронов: Ростовская область – в огне

В ночь на 19 декабря неизвестные добрые беспилотники разбомбили нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Минобороны России, как всегда, отчиталось об эффективной работе ПВО. А губернатор Ростовской области заявил, что пострадавших или разрушений в результате атаки дронов нет. Но эти слова не сходятся с тем, что мы покажем вам дальше.

Все подробности взрывной ночки в РФ читайте в эксклюзиве Людмила Труфин на TSN.UA.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: "Ох**еть, попали по заводу!" ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! Дроны зажгли Ростовскую область!

Взрывная ночь в РФ

Ночь на 19 декабря оказалась тревожной для жителей Ростовской области России. Регион атаковали беспилотники, под ударом дронов оказался, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске. Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. После удара БПЛА на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Взрывы в области очень лаконично прокомментировали и сами россияне.

Что говорят местные власти

По словам местных жителей, даже когда НПЗ уже пылал, в городе продолжали сбивать воздушные цели. Однако временный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь после полуночи заверил, что пострадавших или разрушений в результате атаки дронов нет.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено 7 БПЛА, в т.ч. 6 – в Таганроге и один – в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается."

Но впоследствии он все же признал, что дроны попали по нефтеперерабатывающему заводу. Что ж, на этот раз россиянам скрыть и оболгать очевидное было очень сложно.

"В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется".

Впоследствии Слюсарь добавил, что Ростовскую область атаковали не только беспилотники, но и ракеты. Он заявил, что из-за падения фрагментов беспилотника получил ранение один человек в населенном пункте под Ростовом. Ей оказана необходимая помощь.

"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и 3 ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинская. Большинство воздушных целей было ней., как уже сообщал, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. С огнем сейчас продолжают бороться пожарные. К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника ранен один человек в населенном пункте под Ростовом.

В этом же сообщении Юрий Слюсарь сообщил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали. Жаль, что так быстро, хорошо горело.

Самая массированная атака на Ростовскую область

Тем временем советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что это была самая массированная дроновая атака Ростовской области. В районе завода раздалось более 40 взрывов. В эту ночь дроны поразили установку атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-6. Она используется для получения сжиженных углеводородных газов. По данным Андрющенко, беспилотники уже в четвертый раз поразили Новошахтинский НПЗ. Ну и он тоже опубликовал немного ярких кадров у себя в телеграмм-канале.

Предыдущая атака

Новошахтинский НПЗ попадал под масштабный удар БПЛА в июне 2024 года. Тогда Генштаб ВСУ подтверждал поражение завода, в результате чего россияне потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 миллионов долларов.

"Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны."

Что касается сегодняшней атаки, Генеральный штаб также опубликовал подтверждение. В сообщении говорится, что в ночь на 19 декабря силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ. В Генштабе отметили, что это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области. Как понимаем – уже не работает.

"Специализируется на производстве мазута, печного, судебного и дизельного топлива, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки достигает 7,5 млн тонн нефти в год. Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее на территории РФ, а также в некоторых уголках оккупированной Украины раздалась серия взрывов. Да, наши бойцы атаковали российские объекты.

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