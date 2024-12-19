Наймасованіша атака дронів: Ростовська область – у вогні

У ніч проти 19 грудня невідомі добрі безпілотники розбомбили нафтопереробний завод у Ростовській області. Міноборони Росії, як завжди, відзвітувало про ефективну роботу ППО. А губернатор Ростовської області заявив, що постраждалих чи руйнувань внаслідок атаки дронів немає. Але ці слова дещо не сходяться із тим, що ми покажемо вам далі.

Усі подробиці вибухової нічки у РФ – читайте в ексклюзиві Людмила Труфин на TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: "Ох**еть, попали по заводу!" ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО! Дрони запалили Ростовську область!

Вибухова нічка у РФ

Ніч проти 19 грудня виявилася тривожною для жителів Ростовської області Росії. Регіон атакували безпілотники, під ударом дронів опинився зокрема нафтопереробний завод у Новошахтинську. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Після удару БпЛА на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Вибухи в області дуже лаконічно прокоментували й самі росіяни.

Що каже місцева влада

За словами місцевих мешканців, навіть коли НПЗ вже палав, у місті продовжували збивати повітряні цілі. Проте тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар після опівночі запевнив, що постраждалих чи руйнувань внаслідок атаки дронів немає.

"Сили та засоби протиповітряної оборони відбивають атаку БПЛА в Ростовській області. Близько опівночі знищено 7 БПЛА, у т.ч. 6 – у Таганрозі і один – у Батайську. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань на землі немає. Робота продовжується."

Але згодом він все ж таки визнав, що дрони влучили по нафтопереробному заводу. Що ж, цього разу росіянам приховати і оббрехати очевидне було дуже складно.

"Внаслідок атаки БПЛА в Новошахтинську сталося займання на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Аварійно-рятувальні підрозділи виїхали на місце. Інформація про постраждалих уточнюється".

Згодом Слюсар додав, що Ростовську область атакували не лише безпілотники, а й ракети. Він заявив, що через падіння фрагментів безпілотника дістала поранення одна людина в населеному пункті під Ростовом. Їй надано необхідну допомогу.

"Минулої ночі Ростовська область зазнала масованої атаки ворога, який використав для цього понад три десятки БПЛА та 3 ракети. Сили протиповітряної оборони були задіяні для захисту Таганрога, Батайська, Ростова, Шахт, Каменська, Міллерово і Новошахтинська. Більшість повітряних цілей була нейтралізована. Але, як уже повідомляв, на Новошахтинському заводі нафтопродуктів сталося загоряння. Із вогнем зараз продовжують боротися пожежники. На жаль, через падіння фрагментів безпілотника поранено одну людину в населеному пункті під Ростовом. Йому надано необхідну допомогу. Інформація про інші наслідки на землі ще уточнюватиметься."

У цьому ж дописі Юрій Слюсар повідомив, що пожежу на нафтопереробному заводі ліквідували. Шкода, що так швидко, гарно горіло.

Наймасованіша атака на Ростовську область

Тим часом радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що це була наймасованіша дронова атака Ростовської області. У районі заводу пролунало понад 40 вибухів. Цієї ночі дрони вразили установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-6. Вона використовується для отримання зріджених вуглеводневих газів. За даними Андрющенка, безпілотники вже вчетверте вразили Новошахтинський НПЗ. Ну і він також опублікував трохи яскравих кадрів у себе в телеграм-каналі.

Попередня атака

Новошахтинський НПЗ потрапляв під масштабний удар БПЛА в червні 2024 року. Тоді Генштаб ЗСУ підтверджував ураження заводу, унаслідок чого росіяни втратили 1,5 мільйона тонн нафти і нафтопродуктів, що в перерахунку становить близько 540 мільйонів доларів.

"Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни."

Щодо сьогоднішньої атаки Генеральний штаб також опублікував підтвердження. У повідомленні йдеться, що в ніч проти 19 грудня силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ. У Генштабі зазначили, що це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Як розуміємо – вже не працює.

"Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тонн нафти на рік. Підтверджується пожежа в районі об'єкта, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде…"

Раніше на території РФ, а також у деяких куточках окупованої України пролунала серія вибухів. Так, наші бійці атакували російські об'єкти.

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