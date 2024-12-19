Какими были поздравления президентов Украины с Новым годом

Новогоднее обращение президента — это непременная составляющая каждую праздничную ночь. Большинство украинцев с нетерпением ждут приветствия, которое звучит накануне самого боя курантов.

Предлагаем вспомнить новогодние поздравления всех президентов Украины, начиная от первого от Леонида Кравчука и заканчивая прошлогодним обращением к народу Владимиру Зеленскому. Ведь у каждого из них есть свои особенности и уникальные моменты.

Леонид Кравчук — первый президент Украины

Первое поздравление с Новым годом от президента (1992 год)

Кравчук Леонид Макарович стал первым президентом Украины после обретения ее независимости. На этом посту он находился с 5 декабря 1991 по 19 июля 1994 года.

Леонид Кучма — второй президент Украины

Наиболее знаковым новогодним поздравлением второго президента стало его обращение к народу с Новым 2003 годом, которое Леонид Кучма записал вместе со своим сыном и собакой.

Кучма Леонид Данилович занял пост президента Украины 19 июля 1994 и пробыл им до 23 января 2005 года. Украинский народ избирал его президентом на два срока.

Виктор Ющенко – третий президент Украины

Из всех президентов именно Виктор Ющенко стал первым, кто поздравил украинский народ с Новым годом, снимаясь не в помещении. К примеру, так поздравлял украинцев Виктор Ющенко с Новым 2008 годом.

Ющенко Виктор Андреевич занял президентское кресло 23 января 2005 года и пробыл в этой должности до 25 февраля 2010 года.

Виктор Янукович — четвертый президент Украины

Если говорить о четвертом президенте Украины, следует вспомнить его циничное обращение к украинскому народу С Новым 2014 годом, когда на Майдане Незалежности уже продолжалась Революция Достоинства.

Янукович Виктор Федорович стал четвертым президентом Украины 25 февраля 2010 и пробыл на посту до 22 февраля 2014 года. После событий Революции Достоинства он был лишен звания Президента, признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.

Петр Порошенко – пятый президент Украины

Наверное, важнейшее обращение пятого президента Украины – это поздравление с Новым 2015 годом.

Порошенко Петр Алексеевич был пятым президентом Украины с 7 июня 2014 года до 20 мая 2019 года. За время своего президентства добился безвизового режима с ЕС и внешнеполитической поддержки Украины государствами Запада. Также способствовал предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.

Владимир Зеленский — шестой президент Украины

Наиболее памятным обращением Владимира Зеленского стало поздравление с Новым 2023 годом, ведь 24 февраля 2022 Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Зеленский Владимир Александрович стал президентом Украины 20 мая 2019 года и находится в должности. С начала полномасштабного вторжения занял твердую позицию, направленную на защиту суверенитета Родины. 2022 Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.