Якими були привітання президентів України з Новим роком

Новорічне звернення президента — це неодмінна складова кожної святкової ночі. Більшість українців з нетерпінням чекають на привітання, яке звучить напередодні самого бою курантів.

Пропонуємо пригадати новорічні привітання всіх президентів України, починаючи від найпершого від Леоніда Кравчука і закінчуючи минулорічним зверненням до народу Володимира Зеленського. Адже кожне з них має свої особливості та унікальні моменти.

Леонід Кравчук — перший президент України

Найперше привітання з Новим роком від президента (1992 рік)

Кравчук Леонід Макарович став першим президентом України після здобуття її незалежності. На цьому посту він перебував від 5 грудня 1991 до 19 липня 1994 року.

Леонід Кучма — другий президент України

Найбільш знаковим новорічним привітанням другого президента стало його звернення до народі з Новим 2003 роком, яке Леонід Кучма записав разом зі своїм сином та собакою.

Кучма Леонід Данилович зайняв пост президента України 19 липня 1994 року і пробув ним до 23 січня 2005 року. Український народ обирав його президентом на два терміни.

Віктор Ющенко — третій президент України

Зі всіх президентів саме Віктор Ющенко став першим, хто привітав український народ з Новим роком, знімаючись не у приміщенні. Наприклад, так вітав українців Віктор Ющенко з Новим 2008 роком.

Ющенко Віктор Андрійович посів президентське крісло 23 січня 2005 року та пробув на цій посаді до 25 лютого 2010 року.

Віктор Янукович — четвертий президент України

Якщо говорити про четвертого президента України, слід згадати його цинічне звернення до українського народу З Новим 2014 роком, коли на Майдані Незалежності вже тривала Революція Гідності.

Янукович Віктор Федорович став четвертим президентом України 25 лютого 2010 року і пробув на посту до 22 лютого 2014 року. Після подій Революції Гідності він був позбавлений звання Президента, визнаний винним у державній зраді та заочно засуджений на 13 років позбавлення волі.

Петро Порошенко — п'ятий президент України

Напевно, найважливіше звернення п'ятого президента України це привітання з Новим 2015 роком.

Порошенко Петро Олексійович був п'ятим президентом України від 7 червня 2014 до 20 травня 2019 року. За час свого президентства домігся безвізового режиму з ЄС та значної зовнішньополітичної підтримки України державами Заходу. Також сприяв наданню автокефалії Українській православній церкві.

Володимир Зеленський — шостий президент України

Найбільш пам'ятним зверненням Володимира Зеленського стало привітання з Новим 2023 роком, адже 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Зеленський Володимир Олександрович став президентом України 20 травня 2019 року і нині перебуває на посаді. Від початку повномасштабного вторгнення зайняв тверду позицію спрямовану на захист суверенітету Батьківщини. 2022 року Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією журналу Time.