Синоптикиня розказала, якою буде погода на Різдво

Чи буде сніг на свята, залежить від температури.

Погода на Різдво, 25 грудня, різко не зміниться — буде схожа до тієї, що зараз. Температура повітря буде близько нуля градусів, але можливий невеликий плюс.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі "24 Каналу".

"Загалом, дуже схожий процес — як ось зараз. У нас то атмосферний фронт зі змішаною фазою опадів, то потім знову певне припинення опадів і трошечки прохолодніші ночі з причини прояснень", — розповіла вона.

Натомість, якою буде погода на Новий рік, синоптикиня не взялася прогнозувати. Адже до 31 грудня ще є чимало часу.

"Якщо зазирнути на початок наступного тижня, то у нас можуть бути атмосферні процеси з північного заходу. Загалом, вони будуть утримуватися аж до кінця місяця", — сказала Птуха.

Чи буде сніговий покрив на свята, залежить від температури. Якщо вона буде трохи нижче нуля, хоч на 2 градуси опуститься, то уже буде і сніг, і сніговий покрив. Якщо ж вище – усе буде падати й одразу танути, пояснила синоптикиня.

Як повідомлялося, Україну накриє потепління. Грудень перетнув свій екватор і щодня дивує українців різною погодою — то засніжить, то задощить, то зовсім все замерзне і дорога перетворюється на лід.

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