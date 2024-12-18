Синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество

Будет ли снег на праздники, зависит от температуры.

Погода на Рождество, 25 декабря, резко не изменится — будет похожа на ту, что сейчас. Температура воздуха будет около нуля, но возможен небольшой плюс.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "24 Каналу".

"В принципе, очень схожий процесс — как вот сейчас. У нас то атмосферный фронт со смешанной фазой осадков, то потом снова определенное прекращение осадков и немного прохладнее ночи по причине прояснений", — рассказала она.

В то же время, какой будет погода на Новый год, синоптик не взялась прогнозировать. Ведь до 31 декабря еще много времени.

"Если заглянуть на начало следующей недели, то у нас могут быть атмосферные процессы с северо-запада. В принципе они будут держаться вплоть до конца месяца", — сказала Птуха.

Будет ли снежный покров на праздники, зависит от температуры. Если она будет чуть ниже нуля, хоть на 2 градуса опустится, то уже будет и снег, и снежный покров. Если же выше – все будет падать и сразу таять, объяснила синоптик.

Как сообщалось, Украину накроет потепление. Декабрь пересек свой экватор и каждый день удивляет украинцев разной погодой — то заснежит, то дождит, то совсем все замерзнет и дорога превращается в лед.

Читайте также: