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На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72: відео від ГУР

На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72: відео від ГУР

Військово-транспортний літак Ан-72 / Фото: airforce.ru

Літак належав Військово-морському флоту Росії.

На аеродромі "Остаф’єво" в Московській області вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України і показали відео вибуху.

На аеродромі "Остаф’єво" 12 грудня стався вибух – здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72. Він належав Військово-морському флоту Росії.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу літака сягає близько 4,5 млн дол.

У ГУР вкотре наголосили, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

На аеродромі "Остаф’єво" під Москвою вибухнув літак Ан-72 

На аеродромі "Остаф’єво" під Москвою вибухнув літак Ан-72 

До слова, у ніч проти 20 грудня мешканці російського Мурманська повідомили про вибухи поблизу бази Північного флоту РФ.

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