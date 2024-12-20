На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72: відео від ГУР

На аеродромі "Остаф’єво" в Московській області вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України і показали відео вибуху.

На аеродромі "Остаф’єво" 12 грудня стався вибух – здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72. Він належав Військово-морському флоту Росії.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу літака сягає близько 4,5 млн дол.

У ГУР вкотре наголосили, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

На аеродромі "Остаф’єво" під Москвою вибухнув літак Ан-72

До слова, у ніч проти 20 грудня мешканці російського Мурманська повідомили про вибухи поблизу бази Північного флоту РФ.

Читайте також: