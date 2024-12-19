ГУР: в Росії спалили паливозаправники окупаційної армії

У Новосібірску спалили паливозаправники окупаційної армії Росії.

Про це повідомили в ГУР.

"На території військової частини у місті новосібірск держави-агресора росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників", – йдеться в повідомленні.

В ГУР додали, що спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває.

Нагадаємо, у Мережі йдеться про те, що у Новошахтинську на НПЗ під дроновий удар могла потрапити установка ЕЛОУ-АВТ-2,5.

Читайте також: