ГУР: в Росії спалили паливозаправники окупаційної армії

Операцію здійснив рух опору путінському режиму.
У Новосібірску спалили паливозаправники окупаційної армії Росії.
Про це повідомили в ГУР.
"На території військової частини у місті новосібірск держави-агресора росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників", – йдеться в повідомленні.
В ГУР додали, що спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває.
Нагадаємо, у Мережі йдеться про те, що у Новошахтинську на НПЗ під дроновий удар могла потрапити установка ЕЛОУ-АВТ-2,5.
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