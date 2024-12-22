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У Казані вибухи налякали місцевих жителів: відео

У Казані вибухи налякали місцевих жителів: відео

Вибух у Казані ввечері 21 грудня / Фото: скриншот з відео

Місцева влада закликала росіян не хвилюватися.

Увечері в суботу, 21 грудня, в російському місті Казані пролунали вибухи, які налякали місцевих жителів. 

Очевидці публікують кадри, на яких чути гучний вибух, після якого здіймається стовп диму.

У Казані вибухи налякали місцевих жителів

У Казані вибухи налякали місцевих жителів

Судячи із реакції очевидців, “бавовна” стала для них цілковитою несподіванкою.

Згодом місцева влада закликала громадян не хвилюватися, повідомивши, що вибух був знищенням боєприпасу одного з безпілотників, який не розірвався під час сьогоднішньої ранкової атаки. З метою безпеки його, начебто, не можна було переміщати, тому підірвали на місці.

Нагадаємо, вранці 21 грудня безпілотники влучили у декілька будинків у російському місті Казані.

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