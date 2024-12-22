У Казані вибухи налякали місцевих жителів: відео

Місцева влада закликала росіян не хвилюватися.
Увечері в суботу, 21 грудня, в російському місті Казані пролунали вибухи, які налякали місцевих жителів.
Очевидці публікують кадри, на яких чути гучний вибух, після якого здіймається стовп диму.
Судячи із реакції очевидців, “бавовна” стала для них цілковитою несподіванкою.
Згодом місцева влада закликала громадян не хвилюватися, повідомивши, що вибух був знищенням боєприпасу одного з безпілотників, який не розірвався під час сьогоднішньої ранкової атаки. З метою безпеки його, начебто, не можна було переміщати, тому підірвали на місці.
Нагадаємо, вранці 21 грудня безпілотники влучили у декілька будинків у російському місті Казані.
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