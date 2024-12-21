Вибуховий ранок: безпілотники влучили по будинках у Казані (відео)

Так, безпілотники влучили по декількох будинках. Розпочалися пожежі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Безпілотники влучили по будинках у Казані

Відомо, що одне з влучань припало на елітну багатоповерхівку.

"П***ец, у***ло на**й!", - лаконічно висловлюються росіяни.

Красномовний приклад того, як "працює" російська ППО.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що Казань мала б бути столицею незалежної Республіки Татарстан.

"Це була б досить сильна республіка, яка завдяки тюркському впливу і мусульманській культурі знайшла б союзників у Центральній Азії. Але загалом могла б стати частиною ЄС та НАТО. Натомість Татарстан втрачає час в безглуздому утворенні під назвою Росія. І Казань страждає через це", - констатував він.

Раніше ми повідомляли, що на території РФ та деяких куточках окупованої України пролунала серія вибухів. Стало відомо, що наші бійці атакували російські об'єкти.

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