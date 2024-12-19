Угі — головне тепле взуття на зиму 2024-2025

Так, це спірне взуття початку нульових повернулося остаточно та безповоротно і затримається з нами на довго.

2024 став справжнім ренесансом для угів, адже попри постійну критику цього взуття, воно все одно залишається одним з улюблених серед багатьох модників і зірок. Цього року бренд (і багато інших, які його копіюють) випустив багато нових, сучасніших варіантів, які одразу ж припали до душі зумерам, зіркам TikTok та інфлюенсерам.

Ймовірно, така любов до цих теплих замшевих черевиків з овчиною з'явилася завдяки тренду Y2K. Вони відродилися та стали основною річчю для холодного сезону. Але також зіграло і те, що сучасні дівчата більше схиляються у виборі повсякденних речей до зручності, а уги саме про це.

2024 року угі можна було побачити на стритстайлерах та зірках, особливо під час знімань, коли ноги потрібно було тримати у теплі. Зокрема їх носила Ніколь Кідман, а також нещодавно одягала Кім Кардашян та акторка Наомі Воттс.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Також очікується, що це взуття затримається у модному світі і після Нового року, ставши головним взуттєвим трендом 2025-го. Про це свідчило і те, що угі були присутні на деяких модних показах.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Підошва нових уг стала товстішою, а самі вони набагато коротшими. Також зараз можна знайти варіанти у вигляді капців — з відкритою п'ятою, або, наприклад, із затяжками, яскравим оздобленням та прозорі.

Фото: Getty Images

Тепер, щоб мати стильний вигляд, досить просто одягнути тепле оверсайз пальто, пару вільних джинсів та улюблений светр. Незамінною частиною образу стануть уги нейтрального відтінку та сумка середнього розміру. Цей образ кардинально відрізнятиметься від того, що диктувала мода раніше, коли угі піддавалися кенселінгу і називалися взуттям лише для відпочинку в горах. Нині вони стали міською парою для повсякденного життя.

Фото: Getty Images

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