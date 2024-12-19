Угги и подобные им - главная теплая обувь на зиму 2024-2025

Да, эта спорная обувь начала нулевых вернулась окончательно и бесповоротно и задержится с нами на долго.

2024 год стал настоящим ренессансом для уггов и похожей на них обуви, ведь несмотря на постоянную критику, она все равно остается одной из любимой среди многих модников и звезд. В этом году бренд (и другие марки, которые его копируют) выпустил много новых, более современных вариантов, которые сразу же пришлись по душе зумерам, звездам TikTok и инфлюэнсерам.

Вероятно, такая любовь к этим теплым замшевым сапогам с овчиной появилась благодаря тренду Y2K. Они возродились и стали основной вещью для холодного сезона. Но также сыграло и то, что современные девушки больше склоняются в выборе повседневных вещей к удобству, а угги именно про это.

В 2024 году угги можно было увидеть на стритстайлерах и звездах, особенно во время съемок, когда ноги нужно было держать в тепле. В частности их носила Николь Кидман, а также недавно надевала Ким Кардашьян и актриса Наоми Уоттс.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Также ожидается, что эта обувь задержится в модном мире и после Нового года, став главным обувным трендом 2025-го. Об этом свидетельствовало и то, что угги присутствовали на некоторых модных показах.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Подошва новых угг стал более толстой, а сами они намного короче. Также сейчас можно найти варианты в виде тапочек - с открытой пяткой, или, например, с затяжками, яркой отделкой и прозрачные.

Фото: Getty Images

Теперь, чтобы выглядеть стильно, достаточно просто надеть теплое оверсайз пальто, пару свободных джинс и любимый свитер. Незаменимой частью образа станут угги нейтрального оттенка и сумка среднего размера. Этот образ будет кардинально отличаться от того, что диктовала мода ранее, когда угги подвергались кенселингу и назывались обувью исключительно для отдыха в горах. Сейчас они стали городской парой для повсежневной жизни.

Фото: Getty Images

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