Как помолодеть на 10 лет благодаря одежде: Андре Тан назвал три модных правила

Как выглядеть моложе своего возраста? Дизайнер Андре Тан заверил, что есть только три правила, для этого, и если их придерживаться, то вы будете выглядеть гораздо младше.
Первое правило
Уменьшите контрастность и выбирайте мягкие тона, особенно у лица. Светлые оттенки освежают и придают образу легкости.
Второе правило
Выбирайте приглушенные оттенки, словно к цвету прибавили немного серой краски или пыли. Такие цвета всегда будут иметь естественный вид, смягчат черты лица и придадут элегантности.
Третье правило
Подбирайте одежду, которая гармонично подчеркнет внешность. Правильно подобранный крой и ткань может творить чудеса и подчеркивать ваши преимущества.
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