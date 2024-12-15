Реванш Усик – Ф'юрі: повний андеркард вечора боксу

Троє українців проведуть свої бої в андекарді реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться довгоочікуваний вечір боксу, головною подією якого стане бій-реванш між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинку між Усиком і Ф'юрі передуватиме масштабний андеркард, під час якого свої бої проведуть зокрема і три українці: Сергій Богачук, Даніель Лапін і Андрій Новицький.

Богачук у рейтинговому поєдинку у першій середній вазі вийде в ринг проти британця Ішмаеля Девіса. Останній замінив ексчемпіона світу за версією WBA узбекистанця Ісраїла Мадрімова, який знявся за два тижні до бою.

Лапін у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі протистоятиме французу Ділану Коліну.

Новицький захищатиме пояс WBC International у надважкій вазі в поєдинку з мексиканцем Едгаром Раміресом.

До вашої уваги весь список боїв андеркарду реваншу Усик – Ф'юрі.

Андеркард реваншу Усик – Ф'юрі: список усіх поєдинків

Сергій Богачук (Україна, 24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (Велика Британія, (13-1, 6 КО)

Даніель Лапін (Україна, 9-0, 3 КО) – Ділан Колін (Франція, 14-0, 4 КО)

Андрій Новицький (Україна, 13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (Мексика, 10-1-1, 4 КО)

Мозес Ітаума (Велика Британія, 10-0, 8 КО) – Демсі Маккін (Австралія, 22-1, 14 КО)

Джонні Фішер (Велика Британія, 12-0, 11 КО) – Девід Аллен (Велика Британія, 23-6-2, 18 КО)

Айзек Лоу (Велика Британія, 25-2-3, 8 КО) – Лі Макгрегор (Шотландія, 14-1-1, 11 КО)

Додамо, що в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі також було заплановано бій між британцями Деннісом Макканном та Пітером Макгрейлом, але його довелося скасувати через провалений Макканном допінг-тест.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі в реванші битимуться за усі титули, якими зараз володіє український боксер. На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від пояса IBF. Новим володарем цього титулу став британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

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