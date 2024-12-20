Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція бою-реваншу

Текстовий репортаж другого поєдинку між українцем і британцем.

У ніч проти 22 грудня український володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик проведе бій-реванш з британським ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Другий поєдинок між Усиком і "Циганським королем" відбудеться в саудівському Ер-Ріяді. На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, в якому Усик у травні 2024 року переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Реванш Усик – Ф'юрі стане головним поєдинком шоу в Ер-Ріяді та розпочнеться орієнтовно о 01:00 неділі, 22 грудня, за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція бою між Усиком і Ф'юрі.