Ворожі безпілотники знову атакують Україну: мапа тривог

У ніч проти 22 грудня 2024 року російські безпілотники вкотре атакували Україну.

Через це у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Оновлений рух ударних БпЛА:

БпЛА територією Чернігівської області, в західному напрямку.

БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Харківщині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Миколаївщині, рухаються в південному напрямку.

БпЛА на Одещині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Херсонщині, рухаються в південному напрямку.

"Декілька груп ударних БпЛА рухаються в північній частині Київської області, в напрямку Житомирщини. Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

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