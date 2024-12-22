Ворожі безпілотники знову атакують Україну: мапа тривог

Російські дрони наближаються до столиці.
У ніч проти 22 грудня 2024 року російські безпілотники вкотре атакували Україну.
Через це у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Оновлений рух ударних БпЛА:
- БпЛА територією Чернігівської області, в західному напрямку.
- БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині, рухаються в південному напрямку.
- БпЛА на Одещині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Херсонщині, рухаються в південному напрямку.
"Декілька груп ударних БпЛА рухаються в північній частині Київської області, в напрямку Житомирщини. Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
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