Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворожі безпілотники знову атакують Україну: мапа тривог

Ворожі безпілотники знову атакують Україну: мапа тривог

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Російські дрони наближаються до столиці.

У ніч проти 22 грудня 2024 року російські безпілотники вкотре атакували Україну. 

Через це у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Оновлений рух ударних БпЛА:

  • БпЛА територією Чернігівської області, в західному напрямку.
  • БпЛА у Сумській області, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Миколаївщині, рухаються в південному напрямку.
  • БпЛА на Одещині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Черкащині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Херсонщині, рухаються в південному напрямку.

"Декілька груп ударних БпЛА рухаються в північній частині Київської області, в  напрямку Житомирщини. Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація