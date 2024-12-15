Реванш Усик – Фьюри: полный андеркард вечера бокса

Трое украинцев проведут свои бои в андекарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Поединку между Усиком и Фьюри будет предшествовать масштабный андеркард, во время которого свои бои проведут в том числе и три украинца: Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

Богачук в рейтинговом поединке в первом среднем весе выйдет в ринг против британца Ишмаэля Дэвиса. Последний заменил экс-чемпиона мира по версии WBA узбекистанца Исраила Мадримова, который снялся за две недели до боя.

Лапин в бою за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе будет противостоять французу Дилану Колину.

Новицкий будет защищать пояс WBC International в супертяжелом весе в поединке с мексиканцем Эдгаром Рамиресом.

Вашему вниманию весь список боев андеркарда реванша Усик – Фьюри.

Андеркард реванша Усик – Фьюри: список всех поединков

Сергей Богачук (Украина, 24-2, 23 КО) – Ишмаэль Дэвис (Великобритания, (13-1, 6 КО))

Даниэль Лапин (Украина, 9-0, 3 КО) – Дилан Колин (Франция, 14-0, 4 КО)

Андрей Новицкий (Украина, 13-0, 10 КО) – Эдгар Рамирес (Мексика, 10-1-1, 4 КО)

Мозес Итаума (Великобритания, 10-0, 8 КО) – Демси Маккин (Австралия, 22-1, 14 КО)

Джонни Фишер (Великобритания, 12-0, 11 КО) – Дэвид Аллен (Великобритания, 23-6-2, 18 КО)

Айзек Лоу (Великобритания, 25-2-3, 8 КО) – Ли Макгрегор (Шотландия, 14-1-1, 11 КО)

Добавим, что в андеркарде реванша Усик – Фьюри также был запланирован бой между британцами Деннисом Макканном и Питером Макгрейлом, но его пришлось отменить из-за проваленного Макканном допинг-теста.

Напомним, Усик и Фьюри в реванше будут биться за все титулы, которыми сейчас владеет украинский боксер. В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку раньше Александр отказался от пояса IBF. Новым обладателем этого титула стал британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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