Украинец Лапин выиграл чемпионский бой в андеркарде реванша Усик – Фьюри

Даниэль одержал уверенную победу в поединке за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин одержал победу в андеркарде боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

27-летний украинец уверенно разобрался с французом Диланом Колином. Десятираундовый поединок наш соотечественник выиграл единогласным решением судей: 100:90 и дважды по 99:91.

На кону в этом бою стояли титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Даниэль остается непобежденным на профессиональном ринге. Теперь в его послужном списке 11 побед (4 – нокаутом) в 11 поединках.

Для Колина это первое поражение в профессиональной карьере. Также в его активе 14 побед (4 – нокаутом).

Лапин стал уже вторым украинским боксером, котрый одержал победу в андеркарде Усик – Фьюри. Ранее Андрей Новицкий защитил пояс WBC International в супертяжелом весе, одолев мексиканца Эдгара Рамиреса.

В андеркарде реванша Усик – Фьюри будет биться еще один украинец – 29-летний уроженец Винницы Сергей Богачук в рейтинговом поединке в первом среднем весе выйдет в ринг против британца Ишмаэля Дэвиса. Последний заменил экс-чемпиона мира по версии WBA узбекистанца Исраила Мадримова, который снялся за две недели до боя.

Смотрите также: Усик – Фьюри: во сколько начнется бой-реванш

Напомним, Усик и Фьюри в реванше будут биться за все титулы, которыми сейчас владеет украинский боксер. В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку раньше Александр отказался от пояса IBF. Новым обладателем этого титула стал британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя-реванша Усик – Фьюри.

Читайте также:

Усик – Фьюри: прогнозы известных боксеров, тренеров и промоутеров на бой-реванш

Усик – Фьюри: какие гонорары получат боксеры за бой-реванш

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша