Украинец Новицкий одержал победу в андеркарде реванша Усик – Фьюри (видео)

Украинский чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий одержал победу в андеркарде боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Соперником Новицкого был мексиканец Эдгар Рамирес. Украинец выиграл единогласным решением судей: дважды в 102:90, 98:92.

Таким образом, Андрей сумел защитить пояс WBC International в супертяжелом весе. Это его 14-я победа на профессиональном ринге, 10 из своих поединков он выиграл досрочно.

Для Рамиреса это второе в карьере поражение на профиринге. Также в активе мексиканца 10 побед (4 – нокаутом) и одна ничья.

Обзор боя Новицкий – Рамирес

В андеркарде реванша Усик – Фьюри свои бои проведут еще два украинца: Сергей Богачук и Даниэль Лапин.

Богачук в рейтинговом поединке в первом среднем весе выйдет в ринг против британца Ишмаэля Дэвиса. Последний заменил экс-чемпиона мира по версии WBA узбекистанца Исраила Мадримова, который снялся за две недели до боя.

Лапин в бою за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе будет противостоять французу Дилану Колину.

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Напомним, Усик и Фьюри в реванше будут биться за все титулы, которыми сейчас владеет украинский боксер. В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку раньше Александр отказался от пояса IBF. Новым обладателем этого титула стал британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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