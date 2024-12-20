Усик и Фьюри показали вес накануне боя-реванша

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион Тайсон Фьюри прошли церемонию взвешивания накануне боя-реванша.

Весы под украинцем показали 102,5 кг. Это рекордный вес в карьере Усика. Вес его британского соперника составил 127,4 кг.

Интересно, что раздеваться на взвешивании никто из боксеров не стал.

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Добавим, что вес Усика перед первым поединком с Фьюри составил 101,2 кг. В свою очередь, британец весил 118,8 кг.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя-реванша Усик – Фьюри.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры определили фаворита боя-реванша

Усик – Фьюри: прогнозы известных боксеров, тренеров и промоутеров на бой-реванш

"Это в контракте": промоутер назвал условие, при котором состоится третий бой между Усиком и Фьюри