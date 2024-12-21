Усик – Ф'юрі: о котрій годині розпочнеться бій-реванш

Довгоочікуваний поєдинок між українцем і британцем відбудеться в ніч проти 22 грудня.

У суботу, 21 грудня, український володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик проведе бій-реванш з британським ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок Усик – Ф'юрі стане головною подією вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від пояса IBF. Новим володарем цього титулу став британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

О котрій годині розпочнеться бій Усик – Ф'юрі

Довгоочікуваний поєдинок між Усиком і Ф'юрі розпочнеться орієнтовно о 01:00 неділі, 22 грудня, за київським часом. В Україні бій транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

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Зазначимо, що поєдинку між Усиком і Ф'юрі передуватиме масштабний андеркард, під час якого свої бої проведуть зокрема і три українці: Сергій Богачук, Даніель Лапін і Андрій Новицький.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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