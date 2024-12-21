Береги Чорного моря тонуть у мазуті через аварію російських танкерів

Через пошкодження корпусу від ударів хвиль в акваторії Керченської протоки затонули судна, які перевозили мазут.

У Росії сталася екологічна катастрофа через аварію танкерів у Чорному морі. Жителі Краснодарського краю РФ знімають відео з величезною кількістю нафтопродуктів на березі. Чорна пляма розтягнулася на десятки кілометрів.

Про усі подробиці цієї ситуації розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Катастрофа у морі

Ця історія почалася 15 грудня, коли через пошкодження корпусу від ударів хвиль в акваторії Керченської протоки затонули 2 російські танкери - "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Обидва судна розкололо на дві частини. Значна кількість мазуту, який перевозили танкери, витекла та утворила в морі чорну пляму.

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Раніше повідомлялося, що танкер "Волгонефть-212" перевозив 4 250 тонн мазуту, "Волгонефть-239" – 4 300 тонн. У першого танкера розламалася носова частина, і корма почала дрейфувати у бік Темрюкської затоки, друге судно сіло на мілину. Через пошкодження корпусу танкера, екіпаж судна опинився в небезпеці. Рятувальники евакуювали людей, до рятувальної операції залучили два вертольоти МНС Росії також два буксири.

Варто зауважити, що подібний випадок стався і раніше: танкер "Волгонефть-139” також затонув після того, як хвиля пробила його корпус, і він розколовся на дві частини.

Танкери “Волгонефть” були модернізовані у 1990 роках, коли їх переробили на клас "річка-море". Ці конструкційні зміни здійснені не дуже якісно, що і призвело до виникнення тріщин у корпусі під час ударів хвиль.

Жертви серед екіпажу

У результаті аварії загинув один моряк танкера "Волгонефть 212". Інших членів екіпажу госпіталізували. Їх евакуювали за допомогою вертольота, вони перебувають у лікарні міста Анапи з обмороженням. Найбільше постраждав капітан: він наковтався води з мазутом, знепритомнів і отримав забій хребта та обмороження.

Згідно з повідомленням, евакуація була ускладнена тим, що екіпаж танкерів не був забезпечений гідрокостюмами.

Порятунок екіпажу танкера "Волгонефть-239", який сів на мілину, вирішили відкласти на ранок через погані погодні умови та темну пору доби. Стверджується, що всі 14 членів екіпажу цього судна живі.

Причина катастрофи

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів, що танкери, які зазнали катастрофи поблизу Керченської протоки, мають річковий клас і були не придатними для виходу у відкрите море, особливо у шторм. Також ці судна досить старі.

"Волгонефть-212" був побудований на Волгоградському суднобудівному заводі 1969 року, а "Волгонефть-239" – там же 1973 року. Згідно з російським реєстром, ці річкові судна мають клас відповідно “М-ПР2,5” та “О-ПР2,0”, що передбачає певні обмеження.

Як пояснив експерт, судна класу "М" мають витримувати хвилі заввишки 3 метри та завдовжки до 40 метрів при швидкості вітру до 24 м/с.

“Судна класу "О" можуть переміщатися, коли висота хвиль становить трохи понад 2 метри за довжини до 20 метрів, та швидкості вітру – до 21 м/с.

Додаткова абревіатура "ПР" означає, що судно пристосоване для плавання в прибережних морських водах. До суден такого класу висуваються підвищені вимоги щодо допустимої висоти хвиль: для "О-ПР" – 2 метри, для "М-ПР" – 2,5 метри.

Під час катастрофи, яка сталася за вісім миль від морського порту Тамань, висота хвиль в морі сягала 3,5 метра, а швидкість поривчатого вітру - 24 м/с.”

Що кажуть росіяни

У РФ визнали аварію танкерів та зазначили, що завантажені нафтопродуктами судна дістали пошкодження “через негоду”.

Як повідомили у Росморрічфлоті, через катастрофу у протоці зафіксували розлив нафтопродуктів. Роботи з ліквідації забруднення тривають.

Міністерство охорони здоров’я Росії повідомляє, що до міської лікарні Анапи госпіталізували 11 постраждалих, двоє з них перебувають у важкому стані.

Екологічна катастрофа

Після аварії двох російських танкерів у Чорному морі, міжнародна екологічна організація Greenpeace попереджала про те, що може статися екологічна катастрофа.

Як йдеться у пресрелізі організації, будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. У Greenpeace зауважили, що розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати.

"Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти", - йдеться у пресрелізі.

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Мазут є важким залишковим нафтопродуктом, який спричиняє більш помітний вплив на екологію, зокрема на морську фауну.

"З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів", - повідомили у Greenpeace.

Також, в організації припустили, що РФ не буде турбуватися та вживати заходів щодо запобігання шкідливого впливу на довкілля.

Чорні пляжі

Після катастрофи російських нафтових танкерів біля Керченської протоки, на узбережжях Чорного та Азовського морів фіксуються викиди мазуту. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував відео з наслідками затоплення російських танкерів. На цих кадрах видно величезні чорні плями мазуту на березі, а також забрудненого викидами птаха, який не може злетіти.

Відео із наслідками екологічної катастрофи також опублікували місцеві мешканці.

За словами Петра Андрющенка, такі викиди триватимуть довго.

“Просто мазут за щільністю на дні і буде викидатись на поверхню частинами, що майже унеможливлює ліквідацію екологічних наслідків швидко”, - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "УСЕ В МАЗУТІ!” Росія влаштувала ЕКОЛОГІЧНУ КАТАСТРОФУ в Чорному морі!"

Нагадаємо, після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці площа забруднення мазутом берегової лінії на Кубані збільшилася до 54 кілометрів.

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