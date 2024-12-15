Катастрофа біля Керчі: які жертви серед окупантів та загроза для довкілля

В акваторії Керченської протоки сталася масштабна аварія. Затонуло два танкери, які перевозили, ймовірно, понад чотири тисячі тонн мазуту. Витік нафтопродукту неабияк вплине на природнє середовищне та може спричинити екологічну катастрофу. Не обійшлося й без людських жертв.

Подробиці – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Біля Керчі затонули два російські танкери

У неділю, 15 грудня, через пошкодження корпусу від ударів хвиль в акваторії Керченської протоки затонули танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Обидва судна розкололо на дві частини.

Також читайте Генштаб про Курахове: окупанти пішли на штурм і залучають ДРГ під виглядом цивільних

За даними росЗМІ, на борту одного судна перебувало 13 членів екіпажу, на борту іншого – 14. Відомо, що один із танкерів перевозив 4 300 тонн мазуту. Значна кількість пального вже витекла та утворила в морі чорну пляму.

Раніше повідомлялося, що "Волгонефть-212" перевозила 4 250 тонн мазуту, "Волгонефть-239" – 4 300 тонн. Сигнал лиха суду подали приблизно за годину після події. У першого танкера розламалася носова частина, і корма почала дрейфувати у бік Темрюкської затоки, друге судно сіло на мілину.

Попередньо відомо, що причиною аварії став шторм та ушкодження танкерів через негоду.

Через пошкодження корпусу танкера, екіпаж судна опинився в небезпеці. Рятувальники евакуювали людей, до рятувальної операції залучили два вертольоти МНС Росії також два буксири.

Також читайте Чи можна заготовляти дрова в посадках біля залізниці і хто дає дозвіл

Варто зауважити, що подібний випадок стався раніше: танкер "Волгонефть-139» також затонув після того, як хвиля пробила його корпус, і він розколовся на дві частини. Танкери «Волгоневть» були модернізовані у 1990 роках, коли їх переробили на клас "річка-море". Ці конструкційні зміни здійснене дуже якісно, що і призвело до виникнення тріщин у корпусі під час ударів хвиль.

В результаті цієї аварії загроза забруднення навколишнього середовища залишає серйозний слід у регіоні.

Жертви серед екіпажу

У результаті аварії загинув один моряк танкера "Волгонефть 212". Інших членів екіпажу госпіталізували з переохолодженням, повідомляє російське МНС Криму.

Моряків із танкера "Волгонефть-212" евакуювали за допомогою вертольота, вони перебувають у лікарні міста Анапи з обмороженням. Найбільше постраждав капітан: він наковтався води з мазутом, знепритомнів і отримав забій хребта та обмороження.

Також читайте Лідер німецької AfD закликав визнати Росію "переможницею" у війні проти України

Згідно з повідомленням, евакуація була ускладнена тим, що екіпаж танкерів не був забезпечений гідрокостюмами.

Порятунок екіпажу танкера "Волгонефть-239", який сів на мілину, вирішили відкласти на ранок через погані погодні умови та темну пору доби. Стверджується, що всі 14 членів екіпажу цього судна живі.

Причина катастрофи

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів, що танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які зазнали катастрофи поблизу Керченської протоки, мають річковий клас і були не придатними для виходу у відкрите море, особливо у шторм, також, дані судна досить старі.

Також читайте Окупанти активізувалися поблизу Гуляйполя — речник Сил оборони

"Волгонефть-212" був побудований на Волгоградському суднобудівному заводі 1969 року, а "Волгонефть-239" – там же 1973 року.

Згідно з російським реєстром, ці річкові судна мають клас відповідно «М-ПР2,5» та «О-ПР2,0», що передбачає певні обмеження.

Як пояснив експерт, судна класу "М" мають витримувати хвилі заввишки 3 метри та завдовжки до 40 метрів при швидкості вітру до 24 м/с.

Судна класу "О" можуть переміщатися, коли висота хвиль становить трохи понад 2 метри за довжини до 20 метрів, та швидкості вітру – до 21 м/с. Додаткова абревіатура "ПР" означає, що судно пристосоване для плавання в прибережних морських водах. До суден такого класу висуваються підвищені вимоги щодо допустимої висоти хвиль: для "О-ПР" – 2 метри, для "М-ПР" – 2,5 метри.

Під час катастрофи, яка сталася за вісім миль від морського порту Тамань, висота хвиль в морі сягала 3,5 метра, а швидкість поривчатого вітру - 24 м/с.

Що кажуть росіяни

У РФ визнали аварію танкерів, зокрема у МНС Росії зазначили, що завантажені нафтопродуктами танкери дістали пошкодження “через негоду”. Там уточнили, що судна розрубали навпіл хвилі.

З одного з судна рятувальники евакуювали 13 осіб, один з яких один не вижив. Інших доправили до лікарні Анапи з обмороженнями. Як повідомили у Росморрічфлоті, через катастрофу у протоці зафіксували розлив нафтопродуктів. Роботи з ліквідації забруднення тривають.

Міністерство охорони здоров’я Росії повідомляє, що до міської лікарні Анапи госпіталізували 11 постраждалих, двоє з них перебувають у важкому стані.

Екологічна катастрофа

Після аварії двох російських танкерів у Чорному морі, може статися екологічна катастрофа. Про це попереджає міжнародна екологічна організація Greenpeace.

Як йдеться у пресрелізі організації, будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. У Greenpeace зауважили, що розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати.

Також читайте Фото загиблих солдатів РФ на Курщині: військові виявили північнокорейців

"Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти", – зауважили в організації

Мазут є важким залишковим нафтопродуктом, який спричиняє більш помітний вплив на екологію, зокрема на морську фауну.

"З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів", – про це заявив доктор Пол Джонстон і керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великій Британії.

Також, в організації зазначили, що РФ не буде турбуватися та вживати заходів щодо запобігання шкідливого впливу на довкілля.

В організації зауважили, що регіон раніше страждав від суворих погодних умов, що призвели до витоку 1,2 тисячі тонн мазуту з одного російського танкера у 2007 році біля півострова Тузла.

Наслідки завданої шкоди спостерігалися за рік після аварії.

Не танкерами єдиними

Упродовж 15 грудня флот РФ зазнав кількох втрат. Окрім аварії на двох танкерах, біля Ялти потонуло третє російське судно. Через сильний шторм плавучий кран зазнав серйозних пошкоджень.

У соцмережах розпочали поширювали відео, як стріла крана падає під ударами величезних хвиль та поривами вітру.

Незрозуміло, чому плавучий кран не був завезений у порт до початку шторму, адже попередження про погіршення погодних умов було оголошене за кілька днів до цього.

Нагадаємо, росіяни виходять у море, побоюючись повторення власного "Перл-Гарбора". Як зазначив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук, можливою причиною таких маневрів можуть бути військові тренування.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.