Катастрофа російських танкерів біля Керчі: на берег вибралися не всі моряки

Операція з порятунку екіпажів російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які зазнали катастрофи поблизу Керченської протоки, припинена до наступного ранку. Наразі відомо про одного загиблого російського моряка.

Про це повідомляють російські видання.

У момент аварії обидва судна перебували за 8 км від берега, на першому було 13 членів екіпажу, один з яких загинув, на другому — 14, яких досі не евакуювали.

Також читайте У Чорному морі біля Ялти тоне третє за добу російське судно: подробиці

Моряків із танкера "Волгонефть-212" евакуювали за допомогою вертольота, вони перебувають у лікарні міста Анапи з обмороженням. Найбільше постраждав капітан: він наковтався води з мазутом, знепритомнів і отримав забій хребта та обмороження.

Повідомляється, що евакуація була ускладнена тим, що екіпаж танкерів не був забезпечений гідрокостюмами.

Порятунок екіпажу танкера "Волгонефть-239", який сів на мілину, вирішили відкласти на ранок через погані погодні умови та темну пору доби. Стверджується, що всі 14 членів екіпажу цього судна живі.

Російський танкер "Волгонефть-239", який сів на мілину / Фото: скриншот з відео

Раніше повідомлялося, що "Волгонефть-212" перевозила 4250 тонн мазуту, "Волгонефть-239" - 4300 тонн. Сигнал лиха суду подали приблизно за годину після події. У першого танкера розламалася носова частина, і корма почала дрейфувати у бік Темрюкської затоки, друге судно сіло на мілину.

Причиною катастрофи танкерів називають можливі помилки екіпажу або порушені умови їх експлуатації: судна не призначені для роботи в зимовий сезон і виходу у відкрите море.

У 1990-х роках їх переобладнали на клас "річка – море". За статистикою, 1097 осіб, які працювали на цих "саморобах", померли за останні 30 років.

Нагадаємо, керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив, що російські танкери річкового класу були не придатними для виходу у відкрите море, особливо у шторм.

Читайте також: