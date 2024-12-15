Катастрофа российских танкеров у Керчи: на берег выбрались не все моряки

Операция по спасению экипажей российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение вблизи Керченского пролива, приостановлена до следующего утра. Пока известно об одном погибшем российском моряке.

Об этом сообщают российские издания.

В момент аварии оба судна находились в 8 км от берега, на первом было 13 членов экипажа, один из которых погиб, на втором — 14, которых до сих пор не эвакуировали.

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Моряков из танкера "Волгонефть-212" эвакуировали с помощью вертолета, они находятся в больнице города Анапы с обморожением. Больше всего пострадал капитан: он наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил убой позвоночника и обморожение.

Сообщается, что эвакуация была затруднена тем, что экипаж танкеров не был снабжен гидрокостюмами.

Спасение экипажа севшего на мель танкера "Волгонефть-239" решили отложить на утро из-за плохих погодных условий и темного времени суток. Утверждается, что все 14 членов экипажа этого судна живы.

Российский танкер "Волгонефть-239", севший на мель / Фото: скриншот с видео

Ранее сообщалось, что "Волгонефть-212" перевозила 4250 тонн мазута, "Волгонефть-239" – 4300 тонн. Сигнал бедствия суду подали примерно через час после происшествия. У первого танкера разломилась носовая часть, и корма начала дрейфовать в сторону Темрюкского залива, второе судно села на мель.

Причиной крушения танкеров называют возможные ошибки экипажа или нарушенные условия их эксплуатации: суда не предназначены для работы в зимний сезон и выхода в открытое море.

В 1990-х годах их переоборудовали в класс "река – море". По статистике, 1097 человек, работавших на этих "самоделах", умерли за последние 30 лет.

Напомним, руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил, что российские танкеры речного класса были непригодны для выхода в открытое море, особенно в шторм.

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