Катастрофа российских танкеров возле Керчи: что стало причиной — эксперт

Российские танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239", потерпевшие крушение возле Керченского пролива, имеют речной класс и были не пригодны для выхода в открытое море, особенно в шторм.

Об этом заявил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Согласно российскому реестру, эти речные суда имеют класс соответственно М-ПР2,5 и О-ПР2,0.

Как пояснил эксперт, суда класса "М" должны выдерживать волны высотой 3 метра и длиной до 40 метров при скорости ветра до 24 м/с. метров и скорости ветра — до 21 м/с. Судам класса "О" - разрешается перемещаться, когда высота волн составляет чуть более 2 метров при длине до 20 метров и скорости ветра - до 21 м/с.

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Дополнительная аббревиатура "ПР" означает, что судно приспособлено для плавания в прибрежных морских водах. К судам такого класса выдвигаются повышенные требования относительно допустимой высоты волн: для "О-ПР" – 2 метра, для "М-ПР" – 2,5 метра.

Во время катастрофы, которая произошла в 8 милях от морского порта Тамань, высота волн в море достигала 3,5 метра, а скорость порывистого ветра — 24 м/с.

Также эксперт отметил, что суда были очень старыми — "Волгонефть-212" был построен на Волгоградском судостроительном заводе в 1969 году, а "Волгонефть-239" — там же в 1973 году.

Напомним, в акватории Керченского пролива из-за повреждения корпуса от ударов волн затонули российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба судна потерпели крушение после того, как волны раскололи их на две части.

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