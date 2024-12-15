Катастрофа російських танкерів біля Керчі: що стало причиною — експерт

Російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які зазнали катастрофи поблизу Керченської протоки, мають річковий клас і були не придатними для виходу у відкрите море, особливо у шторм.

На цьому наголосив керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Згідно з російським реєстром, ці річкові судна мають клас відповідно М-ПР2,5 та О-ПР2,0.

Як пояснив експерт, судна класу "М" мають витримувати хвилі заввишки 3 метри та завдовжки до 40 метрів при швидкості вітру до 24 м/с. Суднам класу "О" - дозволяється переміщатися, коли висота хвиль становить трохи понад 2 метри за довжини до 20 метрів, та швидкості вітру - до 21 м/с.

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Додаткова абревіатура "ПР" означає, що судно пристосоване для плавання в прибережних морських водах. До суден такого класу висуваються підвищені вимоги щодо допустимої висоти хвиль: для "О-ПР" - 2 метри, для "М-ПР" - 2,5 метри.

Під час катастрофи, яка сталася за 8 миль від морського порту Тамань, висота хвиль в морі сягала 3,5 метра, а швидкість поривчатого вітру - 24 м/с.

Також експерт зазначив, що судна були дуже старими - "Волгонефть-212" був побудований на Волгоградському суднобудівному заводі 1969 року, а "Волгонефть-239" — там же 1973 року.

Нагадаємо, в акваторії Керченської протоки через пошкодження корпусу від ударів хвиль затонули російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Обидва судна зазнали аварії після того, як хвилі розкололи їх на дві частини.

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