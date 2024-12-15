"Я не відчуваю провини": жінка відмовилася пожертвувати нирку батькові – причина

Після такого рішення жінка зіткнулася з критикою у свою адресу від родичів.

Жінка відмовилася пожертвувати нирку батькові, який покинув її в дитинстві і більше ніколи не підтримував зв'язок.

28-річна користувачка Reddit з ніком Illustrious_file5876 поділилася на форумі своєю історією.

Вона розповіла, що батько залишив її з мамою, коли їй було лише п'ять років, щоб створити нову сім'ю з іншою жінкою. Він ніколи не платив аліментів і навіть не дзвонив на дні народження чи свята.

"Роками я боролася з почуттям покинутості, але зрештою пішла далі і побудувала життя без нього", – згадує жінка.

Недавно дружина батька зв'язалася з нею, благаючи допомогти. У чоловіка виявили серйозні проблеми зі здоров'ям, і йому терміново потрібна пересадка нирки. Дочка виявилася ідеальним донором.

"Я сказала їй ні. Я йому нічого не винна після того, як він зі мною поводився. Він зробив свій вибір, покинувши мене та мою маму, і я не відчуваю себе зобов’язаною робити серйозну операцію заради того, хто мені по суті чужий", – пояснила жінка свій вчинок.

Після такого рішення вона зіткнулася з критикою у свою адресу від близьких і навіть від рідної матері, яка порадила обміркувати рішення, щоб не відчувати провину в майбутньому.

"Відтоді мене засипали повідомленнями від його родини, в яких мене називали егоїсткою і бездушною. Вони кажуть, що я дозволяю йому померти на зло і що мені потрібно "бути людиною". Я не відчуваю провини. Він пожинає те, що посіяв. Але іноді я задаюся питанням, чи не занадто я жорстока", – написала авторка у своєму пості.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.