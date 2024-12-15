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Біля Керчі хвилі розрубали навпіл два російські танкера (фото)

Біля Керчі хвилі розрубали навпіл два російські танкера (фото)

Два танкери розкололися на дві частини через сильні хвилі / Фото: скриншот

Через пошкодження корпусу танкерів в Чорному морі загрожує екологічна катастрофа.

В акваторії Керченської протоки через пошкодження корпусу від ударів хвиль затонули танкер "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" Обидва судна зазнали аварії після того, як хвилі розкололи їх на дві частини.

Про це повідомили росЗМІ.

На борту кожного танкера знаходилося по 13 осіб. На першому судні, "Волгонефть-212", що перевозив 4000 тонн мазуту, вже витекла значна кількість пального, утворивши в морі велику чорну пляму. У результаті пошкодження корпусу танкера екіпаж опинився в небезпеці, і зараз рятувальники намагаються евакуювати людей. На місце аварії прибув вертоліт МНС Росії для допомоги.

Два танкери розкололися на дві частини через сильні хвилі / Фото: скриншот / ©
Два танкери розкололися на дві частини через сильні хвилі / Фото: скриншот

Це вже другий випадок, коли судна цієї компанії зазнають катастрофи через структурні дефекти. Раніше подібне сталося з "Волгонефть-139", який також затонув після того, як хвиля пробила його корпус, і він розколовся на дві частини. Усі ці танкери були модернізовані у 1990-х роках, коли їх переробили на клас "річка-море". Ці конструкційні зміни були проведені не дуже якісно, що і призвело до виникнення тріщин у корпусі під час ударів хвиль.

Біля Керчі хвилі розрубали навпіл два російські танкера

Біля Керчі хвилі розрубали навпіл два російські танкера

В результаті цієї аварії загроза забруднення навколишнього середовища залишає серйозний слід у регіоні. Рятівні роботи тривають, і рятувальники вже більше чотирьох годин працюють для порятунку екіпажу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорному морі, неподалік від Керченської протоки, було пошкоджено танкер Російської Федерації.

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