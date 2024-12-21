Над Сочі сталася серія вибухів: деталі

Вночі 21 грудня у російському місті Сочі сталася серія вибухів. Росіяни заявили про на атаку безпілотників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зокрема, ресурс SHOT пише, що від 5:50 за місцевим часом, мешканці чули від семи до десяти вибухів у Лазаревському. За їхніми словами, від події "затремтіли вікна в рамках і спрацювала сигналізація у машин".

У Міноборони РФ стверджують, що нібито засобами ППО було збито 19 дронів над чотирма регіонами РФ та акваторією Чорного моря: дев'ять - над територією Бєлгородської області, п'ять - над Воронезькою областю, три - над акваторією Чорного моря, по одному - над територіями Курської області та Краснодарського краю.

Про будь-які наслідки поки що інформації немає.

Як повідомлялося, 20 грудня Рильськ на Курщині зазнав потужної атаки. У РФ традиційно звинуватили в обстрілах ЗСУ. В пабліках стверджують про начебто застосування ракет ATACMS.

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